Neve a tutta forza sull’Italia: cos’è davvero il Big Snow?

By

Il freddo e il maltempo si sono abbattuti sulla nostra penisola: neve a tutta forza sull’Italia, ma cos’è davvero il Big Snow?

Come era stato accennato nei giorni scorsi, il fine settimana tra il 20 e il 22 Gennaio le temperature sulla nostra penisola sono calate drasticamente. Vento, pioggia e gelo hanno attraversato l’Italia portando l’inverno, quello vero, nelle città. Si prevede neve a tutta forza, ma cos’è davvero il Big Snow?

Fino a questo momento il clima invernale era stato clemente. Certo, avevamo assistito a precipitazioni e il freddo non era mancato, ma dal weekend che inizia col 20 Gennaio la situazione è nettamente cambiata.

Giorni di piogge intense, nevicate, forte vento, sono questi i fenomeni ai quali stiamo assistendo e che promettono di accompagnarci ancora per diversi giorni. Per non parlare del calo delle temperature, repentino e intenso. Ma cos’è il Big Snow di cui si sente tanto parlare e che dovrebbe abbattersi sull’Italia?

Cos’è il Big Snow: neve a tutta forza sull’Italia

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo la situazione freddo e fenomeni metereologici è destinata a peggiorare. Questo a causa del ciclone Thor che si è abbattuto sulla penisola e che troverà, a dargli manforte, la sciabolata Artica di Attila, ovvero un picco di aria gelida che arriva dalla zona polare.

Interessato sarà, principalmente, il versante nord dell’Italia, ma il maltempo continuerà ad avvolgere, almeno per i prossimi giorni, gran parte del paese. Sono previste, secondo quanto si apprende, intense precipitazione anche di tipo nevoso, in particolare nella zona di Bologna e dell’Emilia Romagna.

LEGGI ANCHE: Camera da letto calda senza accendere i termosifoni? Fai così: funziona!

Ma, quindi, cos’è questo Big Snow di cui si parla e che andrà a colpire la penisola? Con questo termine viene solitamente indicata un’intensa nevicata, una sorta di “bomba di neve”. Pare, però, che non si tratti di un termine di cui si servono gli esperti, ma di una storta di similitudine.

Quale che sia l’origine di questa terminologia, la realtà è che i prossimi giorni il maltempo continuerà a imperversare sul paese. Fenomeni metereologici e freddo interesseranno la maggior parte dell’Italia. Com’era stato annunciato, l’inverno vero e proprio è arrivato e non possiamo far altro che aspettare un miglioramento, auspicando che qualche miglioramento possa vedersi già nelle prossime settimane. Del resto, ogni stagione deve fare il suo corso naturale.