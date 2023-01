Bonus psicologo, c’è una novità importantissima: tempo fino al 31 gennaio

Le indicazioni del governo spiegano un’importantissima novità nell’ambito dei bonus: si parla di quello per lo psicologo, tutti i dettagli sulla scadenza.

Ad inizio 2023 si continua a parlare dei bonus, contributi economici con cui, già a partire dal precedente governo, ci si è proposti di aiutare i cittadini con importanti aiuti in denaro o voucher. Diventati oggetto di discussione, alcuni di questi sono stati annullati definitivamente, mentre per altri si è optato per una proroga valida anche nel prossimo anno.

Non soltanto case, cultura e acquisti, i bonus si sono rivolti anche all’ambito sanitario. La salute mentale è uno degli argomenti più trattati degli ultimi tempi, più che mai dopo la pandemia da Covid. Proprio per questo, il bonus psicologo si è posto l’obiettivo di contribuire aiutando i cittadini più bisognosi nell’affrontare le spese relative all’assistenza psicologica.

Un provvedimento introdotto lo scorso febbraio, che ha previsto per il 2022 un massimo di 600 euro annuali per chi possiede un reddito non superiore ai 15mila euro. La buona notizia è stata la proroga dell’incentivo, rinnovato per il 2023 con l’aumento del tetto massimo fino a 1500 euro.

Con la fine di gennaio però, arriva un’importante scadenza da dover rispettare per tutti i professionisti che operano nel Sistema Tessera Sanitaria, tra cui gli psicologi, chiamati a trasmettere i dati relativi al secondo semestre del 2022.

Il bonus psicologo: la scadenza da rispettare

Scade il 31 gennaio 2022 il termine ultimo per inviare la dichiarazione precompilata, che prevede il dettaglio delle fatture emesse per ciascuna seduta al fine di una documentazione del corrispettivo complessivo del prestatore.

In particolare, la normativa prevede che il professionista indichi il valore della prestazione fornita, facendo una distinzione tra l’importo versato dal contribuente e quello oggetto del bonus, per un massimo di 50 euro a seduta. Questo implica dunque, che sul documento si dovrà evincere il valore totale della prestazione a cui si applica per l’appunto il valore del bonus.

Una volta inviati i dati, questi verranno poi trasmetti all’Agenzia delle Entrate che in questo modo verrà a conoscenza degli importi detraibili. Sono tre le modalità con cui è possibile effettuare la comunicazione entro la scadenza ultima del 31 gennaio. Il primo è utilizzare il sito web www.sistemats.it, in cui indicare le singole spese.

In alternativa, l’invio dei dati può avvenire in modalità SINCRONO, attraverso l’uso di un proprio sistema software, oppure utilizzando una modalità ASINCRONO, ossia caricando un file Xml. L’Agenzia delle Entrate provvederà in seguito a rendere disponibili per i contribuenti i dati ricevuti dai sistemi, in modo tale da verificarne la correttezza e segnalare eventuali errori.