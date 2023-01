Quanti soldi vale lo Scudetto in Italia? Le società incassano milioni

In Italia siamo grandi appassionati di calcio e lo Scudetto è uno dei riconoscimenti più ambiti: ma quanti soldi vale?

Tra gli sport più amati al mondo c’è sicuramente il calcio. In Italia, in particolar modo, siamo grandi appassionati e ognuno di noi ha la propria squadra del cuore. Vi siete mai chiesti quanto valga lo Scudetto in termini di soldi?

Una competizione che vede sfidarsi le squadre a livello per ottenere il titolo di campioni. Lo Scudetto è uno degli eventi calcistici che in Italia riesce a mandare in visibilio i tifosi e che, ammettiamolo, rende vivido e quasi palpabile quel senso di appartenenza e di orgoglio per una squadra, una città.

Eppure non si tratta di mero agonismo, questo lo sappiamo bene. Parliamo di uno degli sport che fa circolare l’economia ovunque nel modo, di cifre che sono quasi inconcepibili per la maggior parte di noi. Ma, a conti fatti, lo Scudetto italiano quanto vale alle società sportive?

Scudetto in Italia, quanti soldi vale: le società incassano milioni

All’orgoglio, la soddisfazione e la felicità per aver conseguito il titolo di campioni del paese, coloro che si aggiudicano il titolo vedono anche garantito l’accesso ad un’altra competizione, la Champions League.

Se, però, volessimo quantificare in termini monetari lo Scudetto, vi siete mai chiesti quale sia la cifra che si porta a casa il “vincitore”? Ebbene, tenetevi forte, poiché si tratta di numeri sicuramente importanti.

Al primo classificato, infatti, spettano circa 23 milioni di euro. Ma, aspettate, non finisce qui! Come abbiamo accennato poc’anzi, i campioni hanno anche diritto all’accesso alla Champions, con un conseguente introito di circa 10 milioni. Un bel gruzzoletto, non c’è proprio che dire! E, invece, per quanto riguarda le altre due squadre sul podio?

Possiamo dire che anche per secondi e terzi classificati c’è un bel riconoscimento in termini di soldi. Chi calca il secondo posto si porta a casa, in totale, circa 26 milioni. Anche in questo caso ottenuti dalla somma di Scudetto e Champions.

Infine, non stacca di troppo nemmeno la terza squadra sul podio, con i suoi quasi 22 milioni. Cifre da capogiro, c’è da dirlo, ma che non sorprendono visto la mole di appassionati che nel nostro e molti altri paesi, questo sport è in grado di conquistare. Non rimane che aspettare per scoprire quale squadra si aggiudicherà quest’anno il titolo!