3 consigli per rendere perfetto il primo appuntamento

Il primo appuntamento può essere entusiasmante ma anche spaventoso: 3 consigli per poterlo rendere perfetto

Incontrare qualcuno che potrebbe essere la nostra anima gemella o il nostro partner è un’esperienza ricca di emozioni e di sensazioni a volte ingestibili. Quando si arriva al fatidico primo appuntamento possiamo sentirci entusiasmati ma anche spaventati all’idea che si riveli un fiasco. Ecco tre consigli per renderlo perfetto.

Ovviamente non c’è una regola da seguire o un manuale di istruzioni. Tutto dipende da noi e dalla persona che abbiamo deciso di conoscere e lasciar entrare nella nostra vita. Arrivare, però, al primo appuntamento con un certo stato d’animo e una determinata predisposizione potrebbe aiutarci a rilassarci e goderci il momento, senza perderci in una serie di interrogativi, dubbi e timori a forviarci. Scopriamo allora tre consigli preziosi da provare a seguire.

Per riuscire a stare bene con qualcuno, la cosa più importante è stare bene con noi stessi. Prenderci cura di noi, quindi e sentirci rilassati e a nostro agio è il primo passo per evitare disastri. Vediamo dunque come possiamo riuscirci.

In primo luogo, dobbiamo rilassarci, come abbiamo già accennato. Prima del nostro appuntamento un bel bagno caldo magari immersi nel bagnoschiuma della profumazione che preferiamo o nei nostri sali preferiti potrebbe aiutarci a ricaricare le pile e scaricare la tensione.

Anche sentirci a nostro agio, attraenti, è importante. Questo non significa per forza indossare determinati abiti o truccarci diversamente da come faremmo di solito. Magari possiamo scegliere quel vestito che ci fa sentire affascinanti e usare il nostro rossetto preferito. L’importante è guardarci allo specchio e piacere a noi stessi: saremo più spontanei, luminosi e questo dettaglio non passerà inosservato.

Infine, cerchiamo di non lasciarci prendere dal panico e dall’ansia. Concederci qualche minuto di meditazione, di dolce far niente o magari ascoltare quella canzone che riesce sempre ad aiutarci a rilassarci e dimenticare le preoccupazioni per qualche istante è un buon modo di scaricare lo stress. Anche scegliere un ambiente a noi congeniale, magari un ristorante che frequentiamo spesso e nel quale ci sentiamo a nostro agio, la nostra caffetteria preferita o la pizzeria di cui siamo clienti abituali, potrebbe darci una mano a non sentirci dei pesci fuor d’acqua.

Come abbiamo detto, non c’è una regola precisa. Seguire il nostro istinto è importante, così come godersi qualche ora in piacevole compagnia. Non dobbiamo aver timore di sbagliare, basta essere noi stessi!