Tagliere pericoloso in vendita nei supermercati: contiene piombo

La nota catena di supermercati ritira il prodotto: tagliere pericoloso in vendita, contiene piombo, cosa c’è da sapere

Un avviso ufficiale rivolto ai consumatori ha messo in guardia i clienti della nota catena di supermercati a proposito di questo prodotto. Si tratta di un tagliere in bamboo di cui andremo ad elencarvi il lotto e le specifiche, ritirato dal mercato a causa di possibile presenza di piombo. Andiamo a vedere i dettagli.

Il tagliere è un utensile molto utile in cucina di cui ci serviamo spesso per affettare cibi, verdure, pane, senza rischiare di danneggiare le superfici o di sporcarle. Ne esistono di vari tipi, ma i più diffusi sono sicuramente quelli in legno.

Una nota catena di supermercati ha messo in guardia i propri clienti annunciando il richiamo di una specifica categoria a causa della possibile presenza di piombo. Vediamo le specifiche e facciamo chiarezza riguardo la possibile contaminazione.

Contiene piombo, i supermercati richiamano questi taglieri: attenzione

Si tratta del noto marchio di Carrefur che, con un avviso, ha messo in guardia i propri clienti. A quanto pare, una specifica categoria di tagliere di cui a breve vi indicheremo lotto e riferimenti, in materiale bamboo, sono stati richiamati a causa di una possibile contaminazione da piombo in livelli superiori a quanto regolato dalla legge.

Nel comunicato si apprende che: “Il limite previsto dalla normativa per la migrazione del piombo potrebbe venire superato se il tagliere fosse sottoposto a lungo al contatto con alimenti caldi”. Cosa significa? Che vi è la possibilità che a contatto con alimenti troppo caldi potrebbe avvenire una “migrazione” del piombo oltre il limite stabilito per legge.

Nel dettaglio, si tratta dei “Taglieri in bambooe Carrefour Home” che fanno parte dei lotti che iniziano con 2020/2021. Le dimensioni corrispondono a 30×22 cm (S). Codice a barre: 3616181908416. Articolo: HO215174. L’invito, dunque, per coloro che hanno acquistato questa tipologia di prodotto, è quello di verificare e accertarsi che non rientri nelle specifiche indicate.

Nell’avviso viene specificato che non bisogna utilizzare i taglieri appartenenti a questi lotti, ma riconsegnarli presso il punto di acquisto. Facciamo dunque attenzione e controlliamo bene. Ricordiamo che il caso riguarda solo i lotti indicati, non c’è pericolo per tutte le altre tipologie acquistati negli stessi supermercati, come abbiamo specificato.