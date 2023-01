Per pulire un tagliere di legno non devi usare prodotti chimici: tutti i trucchi migliori

Se in casa abbiamo un tagliere di legno occhio quando lo dobbiamo pulire: niente prodotti chimici, ecco i trucchi migliori

Il tagliere è spesso essenziale in casa. Ci permette di affettare i nostri ingredienti senza rischiare di danneggiare ripiani e superfici di ogni genere. Ovviamente, come tutti gli altri utensili da cucina, deve essere igienizzato a fondo dopo l’uso. Ma niente prodotti chimici! Lo possiamo pulire sfruttando questi trucchetti.

C’è chi lo preferisce di plastica e chi non riesce proprio a fare a meno del classico di legno. Soprattutto in questo caso, però, bisogna fare attenzione al modo in cui andiamo a disinfettarlo dopo l’uso. Il motivo? Ve lo spiegheremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Vi spiegheremo anche come pulire il tagliere di legno usando trucchi semplicissimi e prodotti naturali, un metodo a costo zero che di sicuro vale la pena provare.

Tagliere di legno, lo puoi pulire così: niente prodotti chimici

La differenza tra quello in legno e gli altri è appunto il materiale di cui il tagliere si compone. Il legno è poroso, ciò vuol dire che tende ad assorbire ciò che vi viene posato, lavorato, con cui entra in contatto. Per questo, spesso, ci accorgiamo di un cattivo odore residuo rimasto incollato.

Pulirlo con i classici detersivi non è una buona idea per la stessa ragione. Ciò non significa che dobbiamo lasciarlo sporco, ovviamente. Abbiamo per voi un piccolo trucco a costo zero che lo farà tornare igienizzato e splendente, come nuovo.

Di cosa abbiamo bisogno? Semplicemente di mezzo limone e del sale fino da cucina. Questi due ingredienti insieme andranno a scostare, sgrassare e profumare il nostro tagliere. Vediamo allora come bisogna procedere.

Prima di tutto usiamo un tovagliolo assorbente per eliminare residui di cibo e simili. Spolveriamo poi il tagliere con il sale, ricoprendolo per bene. Ora usiamo il mezzo limone, dalla parte della polpa, come fosse una spugnetta. Strofiniamo la superficie con energia, sentiremo il sale che “gratta” il legno. Lasciamo in posa per cinque o dieci minuti e poi possiamo procedere a risciacquare il tutto con acqua pulita. Come nuovo!

Attenzione, aspettate, c’è un dettaglio importante da non sottovalutare: non riponete il tagliere umido e non lasciatelo a sgocciolare sul lavabo. Mettetelo ad asciugare al sole se possibile o comunque all’aria. Rischiamo di far marcire il legno lasciandolo bagnato!