Con i nuovi post testuali Instagram diventa un po’ Facebook

Instagram introduce una nuova funzionalità molto apprezzata dai tantissimi utenti che utilizzano l’app, tutto quello che c’è da sapere sui nuovi post testuali

Da anni Instagram è una delle app di condivisione di foto più nota e utilizzata in tutto il mondo. Tante sono le novità che la piattaforma introduce per rendere l’app migliore, l’ultima riguarda i post testuali.

Da tempo gli utenti aspettavano questa utile e gradita novità che consente a tutti coloro che utilizzano l’app di creare contenuti testuali in modo rapido senza che sia più necessario fare ricorso a screenshot o applicazioni di terze parti.

Sapete come si creano i post di testo su Instagram? Questa nuova funzione offre agli utenti la possibilità di aggiungere direttamente sul proprio feed i post di testo. Per crearlo dovete innanzitutto selezionare il simbolo ‘+’ che si trova sulla home page di Instagram, fatto ciò comparirà in basso a sinistra il tasto ‘Aa’ dove è possibile aggiungere il testo. Se volete anche personalizzare il vostro post potete poi modificare il carattere del testo e lo sfondo.

Instagram diventa un po’ Facebook, i vantaggi dei post testuali

Con questa nuova funzionalità Instagram diventa un po’ Facebook dando la possibilità di mostrare nei post informazioni aggiuntive rispetto alle sole foto. Lo scopo della nota piattaforma a quanto pare è quello di far incontrare la narrazione visiva con la narrazione scritta.

Al momento questa nuova funzione verrà sperimentata in Italia per essere poi adottata in tutto il mondo.

