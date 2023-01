Instagram introduce la funzione Quiet Mode: cos’è e perché è preziosssima

Arriva Quiet Mode: la nuova funzione Instagram che tutti dovremmo conoscere e usare, perché è preziosissima

Tra le app più amate e utilizzate suo nostri smartphone e accessibile anche dal pc c’è sicuramente Instagram. Una piattaforma che ci consente di pubblicare foto, reel, video, ma anche di scambiare messaggi con altri contatti. Celebre e apprezzata in tutto il mondo, si aggiorna di continuo per migliorare le prestazioni offerte ai suoi utenti. E, adesso, arriva la funzione Quiet Mode: di che si tratta e perché è preziosissima.

Per chi non lo sapesse questa app straordinaria ha anche la possibilità di utilizzare un profilo business e da molti è utilizzata anche per questioni lavorative. D’altra parte, tuttavia, sappiamo bene quanto i social possano influire sulla nostra vita e sul nostro tempo libero, spesso facendoci perdere la cognizione del tempo. Arriva Quiet Mode: una funzione che promette di essere utilissima.

Instagram introduce Quiet Mode: di che si tratta e come funziona

Dal nome stesso della nuova funzione possiamo intuire a cosa serve. Come sappiamo Instagram è una delle app più utilizzate e, spesso, vi trascorriamo davvero una grande quantità di tempo.

Internet e i social sono spesso fondamentali nella vita quotidiana, ma talvolta possono diventare una vera e propria distrazione che ci ruba tempo prezioso. Per questo Instagram ha pensato di introdurre la modalità “Quiet mode”. Di cosa si tratta?

Ebbene, l’app darà la possibilità ai suoi utenti di attivare questa funzione che bloccherà ogni tipo di notifica per il tempo desiderato. Che si tratti di semplici interazioni dei nostri follower o di messaggi veri e propri.

Ovviamente, ognuno di noi avrà la facoltà di stabilire un tempo di durata di questa “Quiet Mode” e coloro che cercheranno di contattarci in questo frangente riceveranno una risposta automatica. Quando disattiveremo la modalità avremo modo di controllare tutte le notifiche e i messaggi giunti nel frattempo.

Una funzione pensata per aiutare la concentrazione degli utenti e impedire che vengano distratti dalle notifiche di Instagram. Al momento non c’è ancora una data di “rilascio” in Italia, sebbene in molti paesi, come Stati Uniti e Regno Unito, sia già disponibile.

L’attivazione, in ogni caso, sarà molto semplice. Basterà accedere alle impostazioni e andare nella voce “notifiche”. Qui comparirà la spunta Quiet Mode sulla quale basterà cliccare. Non resta che attendere di averla a disposizione anche nel nostro paese.