C’è Posta per Te, il nuovo postino rivela: “Mi ha destabilizzato”

Il nuovo postino di C’è Posta per Te svela cosa lo ha destabilizzato durante questa nuova avventura che ha da poco intrapreso

Nella nuova edizione di C’è Posta per Te, storica e amatissima trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 è entrato a far parte del cast un nuovo postino. Non si tratta però di un volto noto, si era fatto già conoscere dal pubblico qualche anno fa per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore dell’ex tronista Sonia Lorenzini.

Il nuovo postino della trasmissione è Giovanni Vescovo, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua nuova avventura televisiva rivelando interessanti rivelazioni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che non sa di preciso come mai è stato scelto proprio lui per questo ruolo, pensa però che sia stato per i suoi modi di fare. A detta sua cerca di essere sempre educato e gentile, inoltre cerca sempre di essere tenace senza mai perdere la pazienza. Ha poi rivelato che non sgomita per prevalere sugli altri, gli piace fare squadra.

In passato ha svolto diversi lavori, tra questi il cameriere, il rappresentante di vini, il magazziniere, il commesso e il modello. Da qualche anno affianca però il padre nel suo lavoro, cioè quello di creare capsule che coprono i tappi degli spumanti. È sempre stato interessato alla televisione, infatti ha studiato a Roma in un’accademia di cinema e teatro, però non l’ha mai considerata una priorità.

Parlando di C’è Posta per Te ha detto che è un programma che racconta un po’ le storie di tutti, con tanto di problemi e difficoltà. Ha confessato di essersi molto commosso in certe occasioni e di aver avuto bisogno di qualche minuto per riprendersi.

C’è Posta per Te, il nuovo postino parla di Maria De Filippi e di cosa l’ha destabilizzato

Giovanni Vescovo nutre una grande ammirazione nei confronti di Maria De Filippi. Ha rivelato che di lei gli piacciono molte cose, soprattutto la sua incredibile e unica capacità di sistemare quelli che definisce ‘vasi rotti’ nei rapporti amorosi e familiari. Ha anche detto che resta senza fiato quando la sente parlare in studio dal vivo.

Giovanni Vescovo ha rivelato che c’è una cosa che durante questa nuova avventura televisiva lo ha destabilizzato. Di che si tratta? Dei tantissimi complimenti e l’incredibile affetto che i fan gli stanno manifestando. Lui stesso ha detto: “Non sono molto social quindi ricevere così tanti complimenti e belle parole mi ha un po’ destabilizzato, anche se mi ha fatto tanto piacere.”

Travolto dall’affetto e dai tantissimi complimenti sui social dopo la prima puntata il nuovo postino di C’è Posta per Te ha deciso di rendere privato il suo profilo Instagram. Pensa che può sembrare strano essersi sentito destabilizzato per uno che fa televisione, ha però rivelato che presto sblocca tutto.