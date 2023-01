Allarme Britney Spears: i fan terrorizzati chiamano la polizia

By

La celebre reginetta del pop di nuovo al centro dell’attenzione: allarma Britney Spears, i fan terrorizzati chiamano la polizia

In queste ore si è scatenato un vero e proprio putiferio che è rimbalzato ovunque in rete. Al centro dell’attenzione c’è di nuovo lei, la celebre reginetta del pop, Britney Spears. Cos’è successo, l’allarme che ha spinto i fan a chiamare la polizia.

Un talento che fin da giovanissima l’ha portata ad essere una vera e propria icona della musica americana, una bellezza senza tempo e un percorso di vita a volte travagliato e complesso che ha sempre destato la curiosità e l’attenzione del pubblico.

Britney Spears, da molti rinominata “reginetta del pop” ha avuto il sostegno incondizionato dei fan che da sempre la seguono con affetto e passione. E proprio i fan, nella serata di ieri, avrebbero chiamato la polizia. Cos’è successo.

Britney Spears, i fan chiamano la polizia: cos’è successo, il motivo dell’allarme

Non serve essere dei fan accaniti per sapere che, nel corso degli ultimi anni, la pop star ha affrontato momenti davvero difficili. Uno degli ultimi eventi che l’ha vista al centro dell’attenzione mediatica è stata l’emancipazione dal padre, diventato suo tutore dopo un ricovero in clinica. Ad affidare la tutela della popstar e dei suoi beni alle mani del genitore era stato il tribunale.

Dopo essere tornata “indipendente”, Britney Spears era apparsa radiosa e entusiasta e pronta a riprendere a pieno la sua vita. Basti pensare che ne Giugno dello scorso anno è convolata a nozze con Sam Asghari con cui faceva coppia dal 2016.

LEGGI ANCHE: La serie Netflix con Matilda de Angelis che non devi assolutamente perdere

Ma arriviamo a Martedì sera, cos’è successo, perché i fan della popstar hanno chiamato la polizia? Ebbene, pare che Britney Spears avesse postato uno strano post su Instagram prima di cancellare del tutto il profilo social da decine di milioni di follower.

A questo punto, molti dei suoi fan, preoccupati per la sua incolumità, hanno allertato le forze dell’ordine della zona dove la popstar risiede con la richiesta di andare a controllare che Britney stesse bene. E gli agenti si sono, difatti, recati, vista la mole delle chiamate, presso la residenza della cantante.

A quanto pare, però, Britney Spears stava benissimo e niente di strano o sospetto è stato rilevato. La motivazione per la quale abbia deciso di eliminare il suo profilo social resta un mistero, ma tutti saranno sollevati nel sapere che è sana e salva.