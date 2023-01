Calciomercato Napoli, il top player rischia di partire per 50 milioni: assalto dalla Premier

Le grandi prestazioni degli azzurri mettono in difficoltà la dirigenza: spuntano infatti dei club di Premier che vorrebbero soffiare un top player al Napoli.

L’obiettivo dichiarato del club di De Laurentiis è blindare al più presto i pezzi pregiati con i rinnovi di contratto che possano allontanare le pretendenti sul mercato.

La situazione più delicata riguarda il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, acquistato l’estate scorsa per meno di 20 milioni Fenerbahçe. Il Napoli sembra sempre più vicino allo Scudetto, anche se non è ancora cominciato il girone di ritorno. E più vince, più fa crescere l’interesse dei club stranieri sui suoi campioni.

Nel contratto di Kim c’è infatti una pericolosa clausola rescissoria. Rescissione variabile, così la descrivono i giornalisti sportivi, perché valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal primo al quindici luglio. Ciò significa che in quei quindici giorni un club straniero potrebbe venire e versare la cifra prevista dalla clausola e scippare il top player al Napoli. Il costo previsto parte da una base di 48 milioni di euro.

Il Napoli non si aspettava forse l’exploit del sudcoreano, per questo nel contratto firmato sei mesi fa è stata inserita questa clausola. Ora il ds Giuntoli sta lavorando per superare il problema e mettere al riparo l’investimento. Il ha incontrato gli agenti di Kim per provare a modificare i termini. Non c’è stata ancora una risposta ma si sta ragionando per ritoccare il suo ingaggio e per aumentare almeno a 65 milioni il valore minimo della clausola.

Nel nuovo contratto proposto al difensore c’è quindi un premio per Kim, che andrebbe a guadagnare almeno un milione in più a stagione rispetto ai 2,5 milioni di euro netti a stagione percepiti oggi.

La Premier vuol soffiare il top player al Napoli

Il Napoli per ora attende. Cosa? Una risposta da parte dei Kim, o meglio dei suoi agenti. E pare che il sudcoreano non sia contrario all’idea di rimanere ancora a Napoli e quindi di accontentare la dirigenza azzurra.

Le difficoltà potrebbero arrivare se un club estero gli avesse già proposto di più. Il Manchester United ha messo gli occhi su Kim, e ha abbastanza fondi per offrire al difensore un ingaggio raddoppiato rispetto a quello proposto dai partenopei. Purtroppo non è il solo club di Premier League che vorrebbe acquistare il top player della difesa del Napoli. Kim Min-jae, come ha spiegato Giuntoli, potrebbe essere portato via a 48 milioni. Senza l’adeguamento dei termini di contratto, quindi, varie squadre potrebbero fare l’affare.

Fra i club interessati c’è anche il PSG. Per fortuna, la volontà del calciatore sembra quella di rimanere a Napoli. Se non si lascerà ingolosire dai milioni degli sceicchi, Giuntoli lo farà firmare a breve.