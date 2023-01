C’è Posta per te, il nuovo postino è un ex corteggiatore di Uomini e Donne

By

Torna l’appuntamento con C’è Posta per Te, quest’anno un nuovo postino si unisce al cast: è un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Una certezza nel palinsesto Mediaset è la presenza invernale di C’è Posta per Te. Il programma ideato da Maria De Filippi è entrato ormai tra gli appuntamenti fissi e più attesi dell’anno, con nuove storie a cui il pubblico puntualmente si appassiona.

Torna nelle case degli italiani con la sua nuova edizione sabato 7 gennaio, contendendosi il prime-time del weekend con un altro asso di casa Rai, Tali e Quali Show, versione “non-vip” del ben più noto Tale e Quale.

Ma la regina del piccolo schermo non ha nulla da temere, perché dalla sua, come rivelato dalle prime indiscrezioni trapelate in questi giorni, ha una serie di “colpacci” pronti da sferrare. Nelle puntate inedite infatti, Maria ha preparato una schiera di super-ospiti che stanno già catalizzando completamente l’attenzione.

Si parte nella prima serata con l’amatissimo attore turco Can Yaman, ormai presenza fedele al fianco della De Filippi. Interviene nella puntata di debutto anche uno degli chef più amati della tv: il vulcanico Antonino Cannavacciuolo.

E ancora, nei prossimi sabati, “Queen Mary” snocciolerà personaggi del calibro di Charlize Theron, ma anche Stefano De Martino e Luca Argentero. Grandi novità anche sul fronte dei postini: si aggiunge al gruppo un volto molto noto proveniente dal mondo di Uomini e Donne.

Chi è il nuovo postino di C’è Posta per Te

Come spesso accade, Maria De Filippi ha deciso quest’anno di “attingere” dalle sue conoscenze televisive per infoltire il gruppo dei famosi postini. Un ruolo di certo ambìto, perché iconico del programma e molto importante, visto che si tratta proprio di coloro che si interfacciano per la prima volta con gli eventuali destinatari della posta.

Ad essere “promosso” è stato quest’anno il 30enne originario di Treviso, Giovanni Vescovo. Attualmente abita a Roma e la sua collaborazione con la padrona di casa risale al 2016. Proprio in quell’anno, infatti, scese le famose scale di Uomini e Donne in cerca dell’amore in veste di corteggiatore di Sonia Lorenzini.

LEGGI ANCHE: Qual è la malattia di Antonino Spinalbese e cosa c’entra con l’uscita dal GF VIP?

Occhi e capelli chiari e viso pulito, l’ex volto del dating show è pronto ad immergersi in questa nuova avventura. Divisa scura, cappellino in testa, cartella a tracolla e in sella alla bici: così, con un breve video, l’account ufficiale Instagram del programma ha annunciato l’arrivo di Giovanni Vescovo nel cast.

Insieme a lui, tornano Marcello Mordino, Maurizio Zamboni, Gianfranco Apicerni e Chiara Carcano. Non resta che attendere la prima puntata per sentir dire anche a lui “C’è Posta per Te!”.