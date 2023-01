Bonus 2023 | Tutti gli aiuti confermati anche per il nuovo anno

By

I Bonus confermati per il 2023 sono molti, ma altrettanti spariranno completamente. Quali sono quelli ancora in vigore e come ottenerli?

Negli scorsi anni la necessità di sostenere il reddito e il potere d’acquisto delle famiglie italiane ha spinto il Governo a introdurre una serie di misure economiche d’emergenza sotto forma di Bonus.

Purtroppo, a causa della crisi energetica e dell’inflazione che sta colpendo moltissimi Paesi europei è stato necessario prolungare alcune misure, che quindi rimarranno valide anche nel 2023.

Tutti i Bonus 2023 divisi per categorie

I Bonus governativi 2023 sosterranno gli italiani nell’acquisto di beni mobili e immobili di prima necessità e daranno a moltissime famiglie la possibilità di pagare le forniture energetiche e i servizi essenziali per la propria casa.

BONUS PRIMA CASA

Questo bonus è destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni e che hanno intenzione di acquistare una casa in cui abitare.

Requisito essenziale è possedere un ISEE inferiore a 40 mila Euro annui.

Il bonus non si concretizza nel “pagamento” da parte dello stato di una quota del valore della casa ma nell’esenzione da alcune imposte molto onerose come l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Oltre a questo chi godrà del bonus potrà avrà un più facile accesso al mutuo.

SUPERBONUS

Altro bonus desinato a coloro che intendono ristrutturare la propria casa, nel 2023 il superbonus passa dal 110 al 90% delle spese totali sostenute dal cittadino.

Inizialmente destinato ai soli condomini, nel 2023 anche i proprietari di appartamenti potranno accedere al superbonus, ma solo a condizione che abbiano un reddito inferiore a 15.000 Euro all’anno. La soglia viene incrementata a seconda del quoziente familiare e il superbonus vale solo se si intende ristrutturare la propria casa di residenza, quindi non è valido per le classiche “case al mare”.

BONUS MOBILI

Dopo aver arredato e ristrutturato la casa è necessario arredarla: il bonus mobili sarà valido anche nel 2023 e permetterà di detrarre il 50% del costo di mobili ed elettrodomestici (ma questi ultimi solo a patto che appartengono a una classe energetica elevata).

Con questo bonus si potranno percepire nel 2023 un massimo di 8.000 Euro e non più 10.000 com’era stato nel corso dello scorso anno.

CREDITO D’IMPOSTA FORNITURE ENERGETICHE

Destinata alle attività commerciali e alle imprese produttrici ad alto consumo di energia elettrica o di gas naturale, questa misura economica permette di diminuire di una certa percentuale le tasse dovute allo stato.

Nel caso delle attività commerciali sarà tra il 30 e il 35%, mentre nel caso delle industrie energivore tra il 40 e il 45%.

BONUS INTERNET

Il bonus internet sarà prorogato nel 2023 e potranno usufruirne le micro, piccole e medie imprese nonché i professionisti titolari di Partita Iva.

La condizione per accedere a questo bonus è che si sottoscriva un contratto con il gestore che assicura il servizio internet più veloce nella propria zona, quindi potrebbe essere necessario cambiare gestore per accedere al bonus.