Perché Teo Mammuccari lascia Le Iene? La vicenda è davvero poco chiara

Teo Mammuccari lascia Le Iene, ma la versione ufficiale diffusa da Mediaset non convince nessuno. Qual è la verità?

Teo Mammuccari e Belen Rodriguez hanno dimostrato negli anni passati di essere una coppia di conduttori solida e molto affiatata. I due non hanno mai avuto problemi a lavorare assieme ed è sempre parso – almeno da questa parte dello schermo – che tra i due ci fossero ottimi rapporti anche al di fuori del set.

L’assenza di Teo Mammuccari nel corso dell’ultima puntata del programma ha però insospettito moltissimi telespettatori. Si pensava già a una semplice assenza per motivi di salute oppure a un impegno professionale del conduttore che si era sovrapposto alla registrazione della puntata e quindi gli aveva impedito di partecipare.

Nulla di grave, insomma, se non fosse che nelle ore successive alla messa in onda del programma hanno cominciato a venire fuori delle strane voci in merito al vero motivo dell’assenza di Mammuccari che, per i più maliziosi, potevano essere imputati a un contrasto con Belen.

Teo Mammuccari lascia Le Iene e lo fa nel modo peggiore

Stando a quanto rivelato dai soliti “bene informati” di Dagospia, Mammuccari era presente in studio durante l’ultima puntata ma, a causa di un grosso litigio con Davide Parente, autore del programma, avrebbe deciso di non prendere parte alla registrazione dello show.

Naturalmente non si conoscono le motivazioni del litigio ma quel che è certo è che non si è trattato di una lite di poco conto e nemmeno di un contrasto passeggero, tanto che il giornalista Alberto Dandolo ipotizzava già giorni fa che Mammuccari potesse essere costretto a lasciare il programma.

Le sue ipotesi sono state confermate da un comunicato ufficiale Mediaset che ha voluto mettere un punto sulla questione e chiarire ogni possibile malinteso.

“Come previsto e in accordo con Mediaset, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, Teo Mammuccari si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”.

Almeno all’apparenza, quindi, i rapporti tra Mammuccari e la Rodriguez non sarebbero alla base della “sparizione” di Mammuccari, quindi la conduttrice sarebbe completamente estranea ai fatti.

LEGGI ANCHE: Mauro Icardi contro tutti: per difendere la moglie svela le corna di un altro

Quello che però non convince sono le ragioni presentate da Mediaset. Se era previsto che il conduttore lasciasse lo show in una determinata puntata e le cose erano state programmate con ampio anticipo e di comune accordo, perché Teo non ha salutato il pubblico e non ha ringraziato i colleghi? Probabilmente c’è davvero qualcosa sotto!