“Claudio Santamaria e la moglie hanno finto l’aborto” | Burrasca su Roberta Bruzzone

Claudio Santamaria ha pesantemente attaccato la criminologa Roberta Bruzzone che ha espresso dubbi sull’aborto della moglie dell’attore.

Le affermazioni della Bruzzone sono emerse attraverso vari file audio, pubblicati dalla società Emme Team.

In questi file Roberta Bruzzone faceva varie affermazioni su diversi personaggi dello spettacolo e della televisione. Tra nomi più noti compare anche quello di Bruno Vespa, anche se non si conoscono i dettagli di cosa avrebbe detto la donna su di lui.

Gli audio in questione naturalmente non erano destinati al pubblico: si trattava, con ogni probabilità, di audio privati che la Bruzzone non intendeva rendere noti o che comunque non intendeva impiegare in formato integrale.

Sulla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra la Bruzzone ha fatto affermazioni pesantissime, sostenendo che la coppia avrebbe finto l’aborto del 2019 al fine di ottenere visibilità.

La reazione della coppia, ma di Santamaria in particolare, non si è fatta attendere.

Claudio Santamaria si difende dalle accuse sull’aborto: “Bestialità”

Già in passato Claudio Santamaria e Francesca Barra erano stati al centro di pettegolezzi pesantissimi, che avevano messo in dubbio la paternità di uno dei figli che la Barra ha avuto dal suo precedente matrimonio.

In quell’occasione Santamaria si era scagliato contro coloro che mettevano in giro determinate informazioni affermando che i bambini dovrebbero essere sempre tenuti fuori dal circo mediatico di cui il mondo dello spettacolo si alimenta.

Se in quel caso l’attore era coinvolto solo parzialmente, e solo come attuale compagno della Barra, nel caso delle affermazioni di Roberta Bruzzone Claudio Santamaria è parte integrante del problema. Proprio per questo motivo ha deciso di difendersi a spada tratta e lo ha fatto sui social.

“Ha detto che abbiamo mentito sulla perdita del nostro bambino, una bestialità. […] A me non interessa nemmeno che un simile pensiero sia stato reso pubblico. Quello che mi sconvolge e mi fa rabbia è che una professionista che ha a che fare con i lutti, che dovrebbe essere sensibile nei confronti della morte e del dolore della perdita delle famiglie, possa averlo anche solo pensato” ha scritto l’attore in un lunghissimo post su Instagram.

Claudio Santamaria non si è limitato a questo, continuando a dare pessimi giudizi sulla professionalità della Bortone, che definisce “una persona che ogni giorno viene invitata nei salotti televisivi e nelle case degli italiani giudicando fatti e persone”. Proprio in virtù del suo ruolo, dice l’attore, la donna non avrebbe dovuto “partorire certe schifezze” solo per montare un caso che avrebbe aumentato la sua notorietà.

C’è da puntualizzare che Roberta Bruzzone non è soltanto un personaggio televisivo: ha una laure in Psicologia Clinica e ha lavorato, in qualità di consulente, nelle indagini sul delitto di Avetrana e la Strage di Erba.

LEGGI ANCHE: Giancarlo Magalli choc | Febbre alta e deliri in ospedale: la storia della malattia

Attualmente la criminologa non ha ancora ribattuto, ma è lecito aspettarsi che difenda la sua posizione dopo un attacco pubblico così diretto.