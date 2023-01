Truffa Unieuro | Credi di comprare iPhone e PlayStation e ti rubano i soldi

Clamorosa truffa con il nome di Unieuro, tantissime persone hanno acquistato iPhone, Playstation ed altri dispositivi vedendosi sottrarre il denaro.

Il mondo del web continua sempre più ad essere pieno di trappole. Il mondo tecnologico infatti, ha modificato le azioni più basilari che si compiono quotidianamente, una su tutte lo shopping. É ormai difficile immaginare di compiere acquisti importanti senza prima spulciare tra gli e-commerce di fiducia.

Come sempre però, quando si tratta di denaro i pericoli sono dietro l’angolo. Comprare tramite il web mette l’utente di fronte alla necessità di rendere i suoi dati personali molto sensibili, soprattutto se si tratta di conti correnti e carte di credito. Una delle più diffuse forme di criminalità si concentra ad esempio, sulla pratica del phishing.

Capita ormai a tutti di ricevere quotidianamente delle strane comunicazioni che arrivano tramite SMS o email, in cui vengono notificate delle spedizioni o dei pacchi in giacenza. Si tratta, in realtà, di consegne assolutamente inesistenti, ma che si pongono l’obiettivo di trascinare l’utente nella propria rete, conducendolo fino all’introduzione delle proprie informazioni sensibili.

Per farlo, vengono generalmente sfruttati impropriamente i nomi delle più grandi e conosciute aziende a livello internazionale. Davvero preoccupante è l’ultimo colpo messo a segno dai cybercriminali che hanno utilizzato la conosciutissima catena Unieuro per rubare denaro ai potenziali clienti.

Sconto su Playstation 5, gli utenti finiscono nella truffa Unieuro

Una truffa davvero costruita ad arte, l’ultima messa in atto sfruttando il nome del franchising italiano di vendita di elettrodomestici. Questa volta i malintenzionati del web hanno preso di mira i clienti di Unieuro, in particolar modo quelli interessati all’acquisto di iPhone e di PlayStation 5.

Una trappola realizzata costruendo questa volta, un vero e proprio sito falso di e-commerce, molto somigliante (seppur non in tutto) al vero sito ufficiale dell’azienda. La console di ultima generazione per gli amanti dei videogame faceva gola per il suo prezzo scontato interessante, ma tuttavia non così basso da poter sembrare irreale. Stessa cosa accadeva anche per quanto riguarda l’iPhone 14 e 14 Plus.

Una volta giunti al pagamento però, i potenziali clienti si vedevano sottrarre il denaro senza ottenere nulla in cambio. Ma come è stato possibile riconoscere la truffa? Il dominio del sito falso è stato messo a punto per essere più somigliante possibile all’originale. Se quello ufficiale è unieuro.it infatti, quello costruito dai malviventi era unieuro.roma.it.

Non era l’unica anomalia in cui si incappava. Una volta che si provava ad esplorare il menu dei prodotti infatti, si finiva facilmente in una pagina con errore 404 (pagina inesistente). Fortunatamente, sembra che al momento il sito sia stato messo offline.