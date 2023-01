Anticipazioni Fosca Innocenti: cosa succederà stasera?

Torna stasera con una nuova e attesissima puntata Fosca Innocenti: cosa accadrà, ecco alcune anticipazioni

Ha conquistato il pubblico fin dalla prima messa in onda la serie italiana che vede protagonista la splendida e talentuosa Vanessa Incontrada e l’affascinante Francesco Arca. Un prodotto avvincente, capace di tenere col fiato sospeso e di appassionare i telespettatori con le sue indagini intricate ed enigmatiche. Cosa aspettarsi dalla puntata di stasera di Fosca Innocenti, alcune anticipazioni.

La seconda stagione è iniziata a Gennaio 2023 e promette già di essere avvincente e magnetica come la prima. Il talento di Vanessa Incontrada e del cast ricco di interpreti straordinari sono una garanzia di qualità che rende la serie davvero apprezzatissima tra i prodotti televisivi del nostro paese.

Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata di stasera abbiamo per voi qualche piccola anticipazione che sicuramente andrà a rendere l’attesa più semplice da sopportare.

Anticipazioni Fosca Innocenti: cosa accadrà stasera

Un momento difficile per la bella protagonista che si ritrova a gestire una situazione complicata e drammatica. La sua migliore amica ha quasi perso la vita a causa di un colpo di pistola. Il ventaglio dei sospettati non è ancora ben delineato e capire chi potrebbe essere stato non è affatto semplice: potrebbe esserne responsabile il marito, Guido? O, forse, il figlio di lui, giunto in città ma al momento impossibile da rintracciare?

Non mancheranno nemmeno approfondimenti riguardo alla sfera sentimentale dei protagonisti e dei vari personaggi. Cosimo, dopo un malinteso, appare introverso e taciturno come mai prima e Fosca, nonostante il suo orgoglio, proverà a fare un passo avanti verso di lui.

Intanto Giulia continua a pensare a Greta, mentre la fidanzata di Pino arriverà d’improvviso ad Arezzo rischiando di stravolgere le carte. E Rosa, suo malgrado, inizierà davvero a provare qualcosa e sentire una forte attrazione per Josè.

Infine, la protagonista dovrà fare i conti anche con un problema economico. La banca, infatti, non sembra volerla aiutare e concederle il prestito di cui ha bisogno e Lapo inizia a valutare seriamente l’idea di vendere il casale.

Una puntata che si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena, non c’è dubbio. Ricordiamo che l’appuntamento è alle 21.30 circa su Canale 5, siamo certi che il pubblico sia in trepidante attesa.