Vanessa Incontrada e l’accusa di aver rubato il marito alla cognata: “Ecco la verità”

Bellissima e spontanea, Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico: “Ecco la verità”, l’accusa di aver rubato il marito alla cognata

Conduttrice, attrice, ex modella, Vanessa Incontrada è l’emblema del successo. Solare, spontanea e bellissima, la sua semplicità e genuinità sono i pregi che l’hanno resa uno dei volti del panorama artistico nostrano più amati in assoluto. “Ecco la verità”. Cos’ha raccontato sull’accusa del passato di aver rubato il marito alla cognata.

Una storia che risale al 2007 e che, all’epoca, aveva fatto tanto parlare. La splendida artista, però, ha sempre mantenuto una classe e un’eleganza fuori dal comune in tal proposito, superando le critiche e i pettegolezzi a testa alta.

Per chi si stesse chiedendo la ragione e da dove nasca l’accusa rivolta in passato a Vanessa Incontrada di aver “rubato” il marito alla cognata, occorre fare un passio indietro per chiarire quanto accaduto. E che la stessa artista ha spiegato con grande sincerità.

Vanessa Incontrata, l’accusa di aver rubato il marito alla cognata: “Ecco la verità”

Prima del colpo di fulmine con l’attuale marito, Rossano Laurini, la splendida attrice e conduttrice era fidanzata con Andre Palmieri, come molti ricorderanno. Laurini, al contrario, era sposato con la sorella di Palmieri, Chiara, di cui Vanessa Incontrada aveva ottimi rapporti di amicizia.

Quando la storia d’amore tra l’attrice e Laurini è venuta alla luce, Vanessa si è ritrovata inondata di accuse e critiche, poiché, agli occhi di molti, si era resa responsabile di aver “rubato” il marito a un’altra donna, la sua ex cognata. Una situazione, però, che nella realtà era ben diversa.

“Quando succedono queste cose c’è già una frattura” avrebbe detto l’attrice. “L’amore non si ruba, le uniche due cose che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”. Parole chiare, profonde e sincere, che colpiscono al cuore. L’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stato un vero colpo di fulmine, indomabile e imprevedibile. E, come lei stessa ha spiegato, al cuore non si comanda.

Non c’è dubbio che queste accuse abbiano ferito l’attrice e lasciato un segno indelebile. Così come non c’è dubbio che l’amore che la lega a Rossano Laurini e viceversa sia forte, solido e vivido, oggi come nel 2007. Attraversare insieme la tempesta non li ha scalfiti, a riprova della profondità del loro sentimento.