1 Curiosità (e 2 disastri) sul film I Mercenari 2 con Sylvester Stallone

Il “making of” del film I mercenari 2 è stato davvero folle, tra imprevisti e disavventure: cosa è accaduto sul set del film con Sylvester Stallone.

Non sono passate molte settimane da quando è stata annunciata ufficialmente la data d’uscita de I Mercenari 4. Il quarto capitolo della saga, infatti, vedrà la luce nelle sale cinematografiche il prossimo 22 settembre 2023, dicendo tra l’altro addio al suo volto di punta Sylvester Stallone.

É iniziata nel lontano 2010 l’avventura del franchise che si proponeva di riunire davanti alla macchina da presa le più grandi star del genere action di una certa generazione. Un cast di fuoriclasse, che però non ha mai ottenuto il successo di botteghino sperato, ma che tuttavia ha entusiasmato per lo storico incontro faccia a faccia tra Arnold Schwarzenegger e Sly.

Mentre la produzione ha deciso, a otto anni di distanza, di rimettersi al lavoro per dare al suo pubblico una nuova pellicola, in cui si aggiungeranno new entry come 50 Cents, Iko Uwais e Megan Fox, i telespettatori italiani potranno gustarsi nuovamente il capitolo 2 della saga.

Torna in onda su Italia Uno il 27 gennaio alle 21.20 I Mercenari 2, film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Chuck Norris, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger, il cui “making of” ha dato non poche gatte da pelare, tra imprevisti e disastri.

Cosa è accaduto sul set de I Mercenari 2

Riprendono nel secondo capitolo le avventure dei protagonisti de I Mercenari. Tra di loro anche Chuck Norris, notoriamente volto iconico dei film d’azione. Pare però, che non vuole che i suoi figli assistano a scene troppo violente, motivo per cui chiede al produttore di creare una versione speciale della pellicola più adatta ai piccoli.

Ma non è questo l’episodio più particolare accaduto dietro le quinte del film della saga. Il “making of” del secondo film è stato teatro di due veri e propri disastri. Sul set del film del 2012 infatti, ha perso tragicamente la vita uno degli stuntman in Bulgaria, Kun Liu. Una grana che è costata una denuncia da parte dei suoi genitori nei confronti di regista, coordinatore degli stunt e casa di produzione.

Ma gli artefici della pellicola non sono stati più fortunati dal punto di vista delle location naturali. Utilizzando per alcune scene la grotta bulgara Devetashka, hanno disturbato l’habitat di 40 specie di chirotteri a rischio estinzione. Tantissimi pipistrelli sono fuggiti mentre molti altri hanno perso la vita, riducendone il numero da 35mila a soli 10mila esemplari. Anche questo è costato alla produzione una gravosa pena economica.

Ma c’è qualcosa di particolare che invece ha ripulito in qualche modo la coscienza dei produttori. Per girare il film I Mercenari 2 venne costruito un vero ponte sul fiume Osam. Un’opera architettonica che non è stata smantellata dopo le riprese ed è rimasto perciò, a servizio degli abitanti locali.