Il segreto infallibile e a costo zero per una digestione perfetta

Una digestione perfetta è quella che non gonfia il nostro stomaco e il nostro intestino, senza farci sentire appesantiti per molte ore.

Purtroppo molte persone che lamentano problemi digestivi hanno abitudini alimentari scorrette e, senza rendersene conto, ostacolano il lavoro del proprio apparato digerente.

Una delle abitudini da evitare è per esempio quella di bere bibite gassate durante i pasti. Il gas e lo zucchero contenuti in queste bibite, infatti, tendono ad aiutare la fermentazione dei cibi. Questo significa che, mentre gli acidi dello stomaco “decompongono” il cibo, si produce molto più gas di quello che dovrebbe prodursi normalmente e, per questo motivo, lo stomaco si gonfia e rimane gonfio molto a lungo.

Un discorso simile vale per la birra, che a differenza delle bibite analcoliche è un prodotto alcolico derivato da fermentazione. Com’è logico che sia, anche la birra aumenta a dismisura la produzione di gas da fermentazione all’interno del nostro apparato digerente, facendoci sentire gonfi e appesantiti.

Quando anche l’acqua è un problema: il trucco per una digestione perfetta

Quello che non ci aspetteremmo assolutamente è che anche l’acqua può essere un problema per la digestione.

Certamente l’acqua gasata presenta problematiche piuttosto simili a quelle causate dalle bibite gasate, cioè immette molto gas nello stomaco e ci gonfia moltissimo.

Anche l’acqua liscia però può rallentare la digestione, anche se sembra assolutamente improbabile.

Questo fenomeno si verifica quando beviamo acqua troppo fredda rispetto a quello che stiamo mangiando o anche rispetto alla nostra temperatura corporea.

Nei casi più gravi lo sbalzo termico blocca la digestione mentre, nei casi “normali” si limita a rallentarla rendendo più difficoltosi tutti i processi di digestione e “smaltimento” delle scorie del processo digestivo.

Questo significa che il trucco migliore per una digestione perfetta è bere acqua a temperatura ambiente o addirittura accompagnare i pasti con bevande calde.

Un’ottima idea sono le tisane alle erbe, optando per quelle dal gusto delicato, che non alteri il sapore dei cibi. Una buona alternativa è il tè verde. Questa bevanda è utilizzatissima in Cina, dove rappresenta una scelta tradizionale per accompagnare i pasti.

Oltre a favorire la digestione il tè verde ha moltissimi altri benefici, tra cui quello di combattere i radicali liberi e rallentare l’invecchiamento.