Anticipazioni finale Il Paradiso delle Signore 7: c’è un gradito ritorno

Svelate interessanti anticipazioni sul finale della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco chi tornerà

Non mancano i colpi di scena durante la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. I tantissimi telespettatori dell’amata serie tv in onda su Rai Uno sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà, le anticipazioni sul finale rivelano un’inaspettata sorpresa.

La figlia di Gloria e Enzo, Stefania, ha lasciato la città insieme al fidanzato Marco per iniziare una nuova vita in America. I fan della nota serie tv erano convinti che l’avrebbero rivista ma potrebbe non esserci un suo ritorno di scena.

Le vicende della coppia continueranno però a trovare spazio nei nuovi episodi, specie dopo il rientro di Marco a Milano. Il nipote delle contessa infatti tornerà da solo in città poche settimane dopo il suo trasferimento in America con la fidanzata.

Marco tornerà a Milano per risolvere alcune questioni lasciate in sospeso con il fratello Tancredi, ma questo non è l’unico motivo. Dietro la sua scelta infatti si nasconde altro, cioè il momento di crisi che al momento sta vivendo con Stefania. Il loro rapporto sta affrontando delle turbolenze e questo spingerà Gemma ad approfittarsi della situazione per riavvicinarsi all’ex fidanzato.

Il Paradiso delle Signore 7, altre anticipazioni: Agnese torna a Milano, cos’altro succederà nel finale

Agnese aveva lasciato la città per trasferirsi a Londra dalla figlia Tina per via della sua difficile gravidanza. Dopo un periodo di lontananza, però, è pronta a riprendere in mano la sua vita a Milano.

Le anticipazioni che riguardano il finale dell’amata soap opera Rai svelano che un ritorno in scena di Stefania non è previsto.

La figlia di Gloria non raggiungerà Marco e non è ancora noto che piega prenderà il loro rapporto sentimentale. C’è infatti da capire se i due innamorati si concederanno un’altra possibilità o se decideranno di dirsi definitivamente addio.

È quindi certo che Agnese tornerà nel grande magazzino milanese nelle nuove puntata de Il Paradiso delle Signore 7 in vista del finale di stagione. A questo resta da capire se dopo la loro forzata separazione il rapporto con Armando tornerà ad essere come prima o se affronteranno un momento di crisi. Le anticipazioni al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere per saperne di più.