Il Napoli è spacciato? Ecco cosa potrebbe succedere ora

Il Napoli dato per spacciato, sull’orlo di una crisi di nervi e a un passo da perdere tutto il vantaggio accumulato: è la previsione dei “gufi”.

Attualmente il Napoli svetta su tutte le altre grandi di campionato con un vantaggio considerevole, guadagnato con grinta e intelligenza.

Come accade sempre, però, nel momento in cui tutto va bene si fanno strada le paure. Si tratta di un meccanismo normale per gli esseri umani, che cercano sempre di prevedere il peggio per prepararsi ad affrontare ogni imprevisto e ogni eventualità negativa.

Nel calcio questo è più vero che mai, soprattutto per una squadra come il Napoli, abituata per anni a lottare solo per raggiungere risultati buoni, sufficienti o addirittura poco soddisfacenti, ma quasi mai “top”.

Diventa perfettamente comprensibile, quindi, il fatto che sul successo strepitoso del Napoli Campione d’Inverno cominci a suscitare un po’ di sano terrore tra i tifosi e un molta invidia tra i “gufi”.

Questo Napoli è destinato al disastro o a ricalcare le orme della squadra di Maradona?

Secondo il Corriere del Mezzogiorno si tratta di un meccanismo assolutamente naturale: nel momento in cui una squadra tocca l’apice allora comincia il declino.

Nel caso specifico del Napoli si teme che il fattore vantaggio porti i giocatori al rilassamento eccessivo. Sicuri di aver fatto il proprio lavoro e che il campionato sia ormai in tasca, gli uomini di Spalletti potrebbero mollare la presa e perdere tutto.

In realtà, nel momento in cui il rischio si profila all’orizzonte il Corriere fa un passo indietro e scrive, rassicurante: “È molto difficile che avvenga. Il Napoli ha mostrato una ferocia agonistica che da queste parti non si vedeva dai tempi di Maradona. È la determinazione, oltre alla forza, dei suoi giocatori, ad aver fatto la differenza”.

A questa analisi si potrebbe aggiungere che la guida di Spalletti ha fatto miracoli per la compagina azzurra in questa prima parte del campionato. Se il Mister riuscirà a non far abbassare la guardia e a tenere salda la determinazione dei propri giocatori, allora il pericolo sarà scampato.

LEGGI ANCHE: Ecco perché il Napoli contro la Roma avrà un’arma in più

Se volessimo guardare le statistiche, nella maggior parte dei casi il Campione d’Inverno arriva a mettere le mani sullo scudetto, ma Napoli è una città scaramantica.

Nello spogliatoio, fanno sapere i giocatori, dello scudetto non si parla mai. Si pensa solo a fare bene, una partita alla volta e un avversario alla volta.