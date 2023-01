Ecco perché il Napoli contro la Roma avrà un’arma in più

Napoli – Roma sarà una grande occasione di spettacolo al Maradona, ma c’era il rischio che il Napoli non potesse schierare una delle sue punte di diamante.

A far sorgere il dubbio che Spalletti avrebbe dovuto fare a meno di Kvaratskhelia era stata l’assenza dell’attaccante sia contro la Cremonese in Coppa Italia sia durante il match contro la Salernitana all’Arechi.

Per quanto la squadra abbia dimostrato di riuscire a portare avanti il proprio gioco in maniera convincente anche senza il georgiano, l’assenza prolungata di Kvara avrebbe senza dubbio indebolito il potere offensivo degli azzurri.

Se la Salernitana – con tutto il rispetto per i granata – poteva essere considerato un avversario poco impegnativo per la compagine di Spalletti, con la Roma il discorso è completamente diverso.

Il Napoli ce l’avrebbe fatta comunque senza il suo numero 77?

Per Napoli – Roma gli azzurri saranno in forze

Stando alle ultime notizie Kvaratskhelia riuscirebbe a essere disponibile per il match contro la Roma e le sue condizioni fisiche non sarebbero compromesse.

L’assenza dell’attaccante, infatti, era dovuta a una semplice ma brutta influenza che lo avrebbe costretto a letto per diversi giorni.

Si trattava dell’ennesimo malanno per il giocatore. Kvaratskhelia in precedenza è stato costretto a fare i conti anche con una pesante lombalgia che lo ha tenuto fuori dalla rosa della sua nazionale.

Tornando alle sue condizioni di salute attuali, e considerando anche quanta pioggia è caduta durante il match con la Salernitana, tenere Kvaratskhelia fuori dal campo e ancora in convalescenza si è dimostrata una scelta tattica vincente.

Smaltiti completamente i sintomi influenzali Kvaratskhelia ha preso parte agli allenamenti del martedì a Castel Volturno e si può prevedere ragionevolmente che sarà padrone assoluto del campo sulla fascia sinistra.

Il suo apporto sarà fondamentale, soprattutto considerando che il Napoli tende a creare gioco portandosi continuamente in attacco e saranno necessari tutti i suoi pezzi da novanta per mettere la Roma di Mourinho sotto pressione.

LEGGI ANCHE: Il vero eroe di Salernitana – Napoli per Spalletti? Non è Osimhen

Come ha osservato Roberto Policano, ex giocatore proprio di Napoli e Roma, i giallorossi hanno un modo di approcciare al gioco molto più cinico, orientato ad approfittare di ogni occasione e di ogni debolezza degli avversari. La mancanza di Kvaratskhelia sarebbe stato un varco non da poco per gli affondi dei romanisti.