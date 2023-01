Sono tre artisti straordinari simbolo della comicità italiana: come si sono conosciuti Aldo, Giovanni e Giacomo, il retroscena

Quando pensiamo a degli artisti iconici, ai dei personaggi celebri e amatissimi dal pubblico italiano, ad un trio comico iconico che non passa mai di moda, ci vengono subito in mente loro tre. Stiamo parlando di Aldo, Giovanni e Giacomo, attori, registi, sceneggiatori, tre uomini di immenso talento che da decenni appassionano e divertono l’Italia. Ma come si sono conosciuti? Il retroscena sul sodalizio.

Teatro, cinema e televisione, una lunga lista di personaggi ricorrenti che sono diventati una vera e propria icona della comicità del nostro paese. I tre artisti, la cui collaborazione dura ormai da decenni, rappresentano il talento nel senso più versatile e puro del termine. La loro capacità di intrattenere il pubblico di tutte le età li ha resi insostituibili e, col passare degli anni, restano volti amatissimi e apprezzati da tutte le generazioni. Sapete come si sono conosciuti?

Come si sono conosciuti Aldo, Giovanni e Giacomo: le origini del trio

Ebbene, dovete sapere che, inizialmente, a stringere una sorta di sodalizio artistico erano stati Aldo e Giovanni. I due artisti, il primo originario di Palermo e il secondo di Miliano, proprio a Milano hanno avuto modo di incontrarsi per la prima volta. Entrambi, infatti, studiavano presso la scuola di Melodramma del celebre teatro Arsenale.

Giacomo, invece, originario di Villa Cortese, aveva iniziato la sua carriera lavorando in coppia con la ex moglie, Marina Massironi, che diverse volte abbiamo poi visto affiancare il trio. Con lei, si esibiva in villaggi e spettacoli. Il primo incontro con Aldo e Giovanni arriva quando si ritrovano in un villaggio turistico in Sardegna.

LEGGI ANCHE: Cosa fa oggi Giorgio Mastrota? La nuova moglie e quanto guadagna

Da questo momento gli artisti diventano il trio celebre e iconico che conosciamo oggi che darà vita ad una serie di spettacoli, programmi, film e prodotti artistici in grado di far ridere l’Italia intera. Basta pensare a titoli come “Tre uomini e una gamba” o “Tu la conosci Claudia?” affinché sul viso di chiunque di noi spunti un sorriso che non si può trattenere.

Questo, dunque, è il retroscena dietro uno dei rapporti lavorativi e di amicizia più longevi, fruttuosi e di successo che il nostro paese abbia mai visto. E non ci sono dubbi che Aldo, Giovanni e Giacomo continueranno a regalarci una comicità unica e irrinunciabile.