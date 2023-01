Eventi Napoli e dintorni: cosa fare nel weekend 27-29 gennaio

Nel weekend che va dal 27 al 29 Gennaio la città di Napoli offre una serie di eventi e attività a cui prendere parte, quali sono

Per i cittadini napoletani e i turisti in transito in questa splendida città ci sono sempre eventi e attività pronte a intrattenerci e farci passare giorni e serate piacevoli nel capoluogo campano e i suoi dintorni. Vediamo nello specifico nel weekend tra il 27 e il 29 Gennaio quali sono le opportunità da non perdere a Napoli e nei suoi dintorni.

Se siete turisti arrivati in città per il fine settimana o se abitate in zona e cercate qualcosa di diverso dalla classica passeggiata sul lungomare, andiamo a vedere insieme quali sono le attività in programma per questo weekend nel napoletano. Non solo buon cibo, ecco una lista degli eventi a cui potrete prendere parte tra il 27 e il 29 Gennaio.

Weekend dal 27 al 29 Gennaio: quali sono gli eventi a cui partecipare a Napoli

Iniziamo dalla musica, che in questa città è una sorta di punto di riferimento. Venerdì 27 Gennaio presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore avrà luogo il concerto Friday Jazz, parte dell’iniziativa “‘Play On! Naples Creative Festival”. Al Duet Beat di Agnano, invece, avremo modo di ascoltare, sempre nella stessa data, i vincitori di X-Factor 2022, ovvero i I Santi Francesi. Sempre in tema di musica, presso la Galleria Borbonica, Sabato 28 Gennaio potremo ascoltare Quartieri Jazz di Mario Romano, con un omaggio al celebre e indimenticato Pino Daniele.

Non dimentichiamo anche eventi legati al cibo e alle bevande. Dalle 18 di Sabato, infatti, potremo prendere parte all’‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA presso la Reggia di Portici. Non mancheranno anche mostre e esperienze dedicate all’arte. Presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, dal 14 Gennaio è infatti disponibile la Mostra “Degas il ritorno a Napoli”. E non può certo mancare, tra le maggiori attrattive in città, la mostra interattiva dedicata al celebre Van Gogh: “Van Gogh: the Immersive Experience”.

Anche il teatro offre spettacoli da non perdersi. Ricordiamo che presso il Teatro Mercadante potremo assistere a “Cado sempre dalle Nuvole: Cantare Pasolini” con Claudia Gerini e Marco Gioia. Mentre all’Augusteo andrà in scena il musical “Sette spose per sette fratelli” con la talentuosa Diana Del Bufalo e Baz.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni degli appuntamenti previsti a Napoli e dintorni per questo fine settimana. Ognuno potrà scegliere l’esperienza che preferisce per godersi la meraviglia di questa città.