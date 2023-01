Il Paradiso delle Signore 7, addio a Vittorio Conti: che fine farà

Vittorio Conti lascia la settima edizione de Il Paradiso delle Signore 7, tutto quello che c’è da sapere in anteprima

Arrivano come un fulmine a ciel sereno alcune anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 7, amatissima soap opera in onda su Rai Uno. Le vicende dei protagonisti da anni incuriosiscono non poco gli affezionati telespettatori che non perdono un episodio, in termini di ascolti i risultati sono infatti soddisfacenti.

Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni) è uno dei volti più amati e seguiti della soap opera Rai, a breve però i telespettatori dovranno abituarsi alla sua assenza dal momento che uscirà di scena.

Il noto ed amatissimo attore non farà più parte del cast de Il Paradiso delle Signore. Quella di allontanarsi per un po’ dalla soap è stata una sua scelta per via di nuovi impegni professionali. È pronto a lasciare il grande magazzino milanese, stando alle anticipazioni delle nuove puntata lo farà dopo aver accettato la proposta nuovo incarico per una casa automobilistica alquanto prestigiosa. Naturalmente dovrà discutere del suo addio con Matilde, la sua socia, lei come reagirà quando scoprirà che Vittorio andrà via?

Vittorio Conti tornerà a Il Paradiso delle Signore 7 dopo l’addio?

Il vero motivo che allontana Alessandro Tersigni da Il Paradiso delle Signore è dovuto ai suoi impegni lavorativi. Dopo le riprese della seconda stagione della fiction medical Cuori a breve approderà nei panni di protagonista in prima serata su Rai Uno.

LEGGI ANCHE: GF Vip 7, la data ufficiale dell’ultima puntata: manca ancora molto