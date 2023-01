The Voice Senior cancellato: ecco perché non andrà in onda

The Voice Senior è stata cancellato e non andrà in onda domani 27 Gennaio come previsto dai palinsesti.

Si tratta di un duro colpo per la continuità della trasmissione, che stava appassionando milioni di telespettatori e conquistando ottimi risultati in fatto di share.

Le motivazioni alle spalle della decisione sono piuttosto serie, anche se non hanno direttamente a che fare con la qualità o il successo del talent.

Si tratta infatti di uno stravolgimento del normale palinsesto RAI dovute a cause esterne al programma e che coinvolgono importanti motivazioni storiche.

The Voice Senior cancellato per cause di forza maggiore

Lo show di Antonella Clerici avrebbe dovuto andare in onda il 27 Gennaio in prima serata. Prima del programma troverà spazio sul palinsesto di RAI 1 il programma Binario 21, condotto da Fabio Fazio.

Il programma andrà in onda per celebrare la Giornata della Memoria per onorare e ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. Ospite di Fabio Fazio negli studi di Rai Uno sarà la senatrice a vita Liliana Segre.

Originariamente però Binario 21 avrebbe dovuto prendere il posto de I Soliti Ignoti, senza arrivare quindi alle 21.50, ora in cui avrebbe dovuto iniziare The Voice Senior.

Il problema è che lo staff creativo del programma di Fazio ha segnalato che l’ora e venti inizialmente prevista per il programma potrebbe non bastare.

Il problema principale sta nel fatto che Binario 21 è un programma realizzato in diretta. Per questo motivo è assolutamente impossibile stabilire a priori quanto durerà e quindi stabilire un orario preciso in cui far iniziare The Voice Senior.

Il tempo richiesto da Fazio e dal suo Staff si è allungato a dismisura, eccedendo addirittura di 40 minuti l’orario stabilito inizialmente. Per questa serie di cose, quindi, si era ipotizzato che lo Show della Clerici avrebbe potuto partire alle 21:50.

Si tratta di un orario inaccettabile, soprattutto considerando che il programma è rivolto – come suggerisce il titolo – a un pubblico “senior”. Iniziare la messa in onda troppo tardi significherebbe rinunciare a una corposa fetta di pubblico destinando il programma a un significativo calo di ascolti.

Proprio per questo motivo la Rai ha stabilito di cancellare la puntata del 27 Gennaio di The Voice Senior che, però, potrebbe essere recuperata nel corso della settimana. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Clerici dovrà stoppare il programma anche per far spazio a Sanremo, quindi fermarsi per troppo tempo potrebbe rovinare il successo dello show.