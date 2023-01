Test Personalità | Scegli un tatuaggio e scopri la tua principale qualità

By

Con questo test della personalità indovineremo, grazie a un tatuaggio, qual è la caratteristica principale della tua personalità.

I tatuaggi sono un modo molto efficace per esprimere se stessi. Si arriva addirittura a pensare che i tatuaggi “già esistano” sotto pelle prima di essere “ricalcati” dal tatuatore.

Proprio per questo motivo la scelta del tatuaggio dice moltissimo della nostra personalità e svela, attraverso un gioco simbolico, anche qualche verità nascosta.

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere il tatuaggio che preferisci. Non pensare necessariamente al tatuaggio che ti faresti davvero: scegli piuttosto quello che ti attira di più e che ti faresti in un momento di follia!

Ti ricordiamo che questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – IL CUORE

Se hai scelto il cuore significa che sei una persona estremamente sensibile. Non si tratta infatti di un cuore “normale” ma di un classico cuore trafitto. Questo significa che non crei barriere tra te e gli altri e vivi sempre appieno tutte le emozioni.

Per questo motivo la possibilità di rimanere feriti è sempre alta, e hai un po’ paura, ma continui a mostrarti esattamente come sei.

2 – Il DIAMANTE

Se hai scelto il diamante significa che sei una persona estremamente decisa, che ha sempre delle idee molto precise sulle cose e sulle persone e che si fida ciecamente del proprio giudizio.

Questo aspetto del tuo carattere rappresenta anche la tua forza ma a volte si trasforma in un’incapacità di guardare le cose da un altro punto di vista. Attento a non rimanere prigioniero di te stesso!

3 – LA CORONA

Se hai scelto la corona significa che sei una persona molto consapevole. Conosci perfettamente il tuo valore, quindi i tuoi punti forti, ma anche i tuoi difetti.

Per questo motivo è molto difficile manipolarti, farti sentire in colpa o trattarti male. Sei sempre in grado di pensare con la tua tesa e di difenderti da coloro che vogliono farti del male in maniera subdola.

4 – IL PUGNALE

Il pugnale è da sempre un simbolo di violenza e di vendetta. Se hai scelto questo tatuaggio significa che la principale caratteristica della tua personalità è l’orgoglio. Non tolleri le offese e non riesci a sopportare nemmeno l’idea che qualcuno possa prenderti in giro.

Sei anche molto vendicativo e non accetti mai un torto da parte di qualcuno, anche (e forse soprattutto) se si tratta di qualcuno che godeva della tua fiducia.