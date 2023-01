Calciomercato Napoli, Meret verso l’addio: scelto il sostituto

Il futuro di Meret è in dubbio? Al Napoli hanno paura che qualche club inglese piombi sul portiere classe 1997. Ecco perché è già stato preso Gollini. In più, il ds Giuntoli sta già visionando altri portieri. C’è già un possibile sostituto di Meret.

Meret ha da pochissimo firmato un rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2024. Tuttavia la sua permanenza nel club azzurro non è per nulla sicura. La grande stagione col Napoli è anche merito della rinascita sportiva del portiere nato a Udine, fino all’anno scorso considerato non all’altezza.

Dopo una ventina di partite di grande autorevolezza e personalità, il ragazzo ha attirato l’attenzione del Tottenham e di altre squadre di Premier. E l’agente Pastorello ha ammesso che il portiere potrebbe essere tentato da un’esperienza all’estero. Ciononostante Meret si aspetta dal Napoli un riconoscimento formale al suo contributo al primo posto: dunque un contratto più ricco con un ulteriore prolungamento con gli azzurri fino al 2028.

Intanto Giuntoli ha preso Pierluigi Gollini, che sarà il nuovo portiere di riserva del Napoli. Anche se manca l’annuncio ufficiale da parte del club di De Laurentiis, Gollini ha già svolto le visite mediche e ha anche cominciato ad allenarsi con la squadra. L’operazione è stata condotta in fretta. E il nuovo estremo difensore si fermerà a Napoli in prestito dall’Atalanta fino a fine stagione, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Quindi il Napoli avrà altri mesi per valutarlo e capire se sarà il caso di acquistarlo o farlo tornare a Bergamo.

Arriva il sostituto di Meret

La situazione è comunque complicata, per il Napoli, che teme uno scippo da parte del Tottenham. Per questo Giuntoli lavora per cercare sul mercato un sostituto di Meret, in modo da non trovarsi scoperto nel caso di un’offerta irrinunciabile. Piace molto Guglielmo Vicario. Anche lui nato a Udine, ha esordito in Serie C con il Venezia nel 2017 in una partita contro il Teramo. Nel 2019 ha firmato un contratto quinquennale con il Cagliari. Poi nel luglio 2019 è passato al Perugia in prestito stagionale. A luglio 2021 si è trasferito all’Empoli in prestito con opzione di acquisto, e nel giugno 2022, dopo un’ottima stagione, l’Empoli ha esercitato l’opzione di acquisto.

Ora è uno dei portieri italiani più affidabili, tanto da essere entrato anche nel giro della Nazionale. Piaceva anche al Milan, che però non è riuscito a convincere l’Empoli alla cessione.

Pastorello, agente di Meret, ha ammesso di aver già ricevuto sondaggi da parte della Premier. Il Napoli non vuol cedere il portiere friulano, ma se il Tottenham o un’altra squadra dovesse offrire 15-20 milioni, Giuntoli aprirebbe la trattativa. Proprio per questo si cercano delle alternative. Per accontentare l’Empoli, il Napoli potrebbe prendere dal Bari Elia Caprile, classe 2001, da girare poi ai toscani.