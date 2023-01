Nuova edizione di The Voice Senior: in conferenza stampa anche la conduttrice Antonella Clerici, la verità sugli ultimi anni in Rai

La terza edizione di The Voice Senior è ormai in arrivo e, come di regola, si è tenuta la conferenza stampa. Ad intervenire anche la conduttrice, Antonella Clerici, volto iconico del panorama televisivo italiano. Cosa c’è da aspettarsi, le novità e il possibile spin-off. Cos’ha detto la conduttrice sugli ultimi anni in Rai.

Un ritorno attesissimo dal pubblico di un format capace di appassionare diverse generazioni. The Voice Senior vedrà sul palco concorrenti over 60 che saranno accompagnati da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Durante la conferenza stampa di ieri, molte domande sono state rivolte alla conduttrice, la splendida Antonella Clerici, una delle regine della televisione italiana. Andiamo allora a scoprire cos’ha raccontato riguardo agli ultimi anni in Rai.

Gli ultimi anni in Rai: Antonella Clerici, cos’ha detto alla conferenza di “The Voice Senior”

La conduttrice ha spiegato che quando le è stato proposta la conduzione del format ha subito accettato, parlando del feeling professionale che la lega a Stefano Coletta e Raffaella Sallustio. A proposito dei concorrenti, Antonella Clerici ha svelato che oltre 3000 persone hanno preso parte ai provini e che sul palco avremo modo di vedere grande varietà.

Da artisti che hanno tentato una strada nella musica per poi rinunciare a persone alla prima esperienza. La conduttrice si è anche detta ottimista riguardo al fatto che la musica sia in grado di unire generazioni diverse, portando ad esempio se stessa che ha imparato molto dalle scelte musicali della figlia.

LEGGI ANCHE: Ginny & Georgia 3 si farà? Tutta la verità sulla serie Netflix

A proposito della sua lunga carriera, Antonella Clerici ha spiegato di non aver mai avuto paura di “sperimentare”. “Io ho avuto 12,13 anni in cui mi si chiedeva di tutto e ho fatto tanti esperimenti, con programmi di successo e altri meno” ha spiegato, ripercorrendo il suo percorso in Rai. Al momento, ha aggiunto, le sembra di aver raggiunto un equilibrio alla conduzione di “È sempre mezzogiorno” e la prossima di “The Voice Senior”. Due format diversi, due approcci diversi, due avventure, due sfide.

Unico neo, secondo la conduttrice, riguarda la promozione del programma. Antonella Clerici ha spiegato di “vedere poco il promo di The Voice Senior”. È evidente che creda fermamente nel format e che ci abbia messo tanto impegno e passione, come sempre!