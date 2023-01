Test Personalità | Scegli una delle porte e scopri cosa ti ha insegnato la vita

By

Con il test personalità delle porte scoprirai qual è il più grande insegnamento che porti con te dal tuo passato: potresti rimanere stupito!

Tutte le esperienze che facciamo nel corso della vita ci lasciano degli insegnamenti più o meno profondi di cui spesso non siamo consapevoli ma che ci cambiano molto in profondità.

Come si fa a scoprire quali sono le esperienze più significative del nostro passato? Basta guardare con uno sguardo consapevole quello che siamo diventati oggi, e questo test permette di farlo.

Per scoprire qual è il più grande insegnamento che hai preso dalla vita non dovrai fare altro che scegliere la porta che ti attrae di più e leggere il profilo corrispondente.

Test Personalità delle Porte

Ti ricordiamo che questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – PORTA VERDE

Il verde è il colore della serenità e della fiducia. Se hai scelto questa porta significa che dalle tue esperienze passate hai imparato a capire cosa conta e cosa no, in maniera da investire le tue energie solo nelle cose importanti.

Hai anche grande fiducia nelle tue capacità, perché sai che hai lavorato duramente per ottenerle.

2 – PORTA ROSA

Questa porta è molto rustica, sembra quasi la porta di una casa di campagna. Se hai scelto questa porta significa che la vita ti ha insegnato ad andare oltre le apparenze.

Oggi sei in grado di capire quanto valgono le persone con una semplice occhiata e scegli di circondarti solo di amici semplici e sinceri.

3 – PORTA ROSSA

Se hai scelto questa porta rossa come il sangue significa che la vita ti ha dato molto dolore. Oggi sei una persona forte perché hai imparato a contare principalmente su te stesso per superare tutte le difficoltà.

Anche se conosci tante persone tendi a essere un po’ chiuso perché tendi a essere molto sospettoso e a fidarti pochissimo degli altri.

4 – PORTA AZZURRA

La porta azzurra è sicuramente la più originale ed elegante. Se hai scelto questa porta significa che la vita ti ha insegnato a cercare di ottenere sempre il meglio.

Oggi sei un perfezionista che sa che per ottenere ciò che vuole deve dare sempre il massimo e non si tira mai indietro.