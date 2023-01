Mauro Icardi contro tutti: per difendere la moglie svela le corna di un altro

Mauro Icardi ha difeso la sua (non ancora) ex dall’accusa di avergli messo le corna e, nel farlo, ha infuocato il gossip ancora di più!

La storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è interrotta lo scorso Ottobre dopo lunghissimi alti e bassi. Fino a due mesi fa, però, Icardi postava ancora foto d’amore con la sua bella.

Per questi motivi com’è ovvio che sia l’attenzione dei media sulla coppia non è mai calata e sono ancora in moltissimi in attesa di uno scoop.

Chi pensava di avercela fatta è un giornalista spagnolo di cronaca rosa: Jordi Martin. Quest’ultimo ha raccontato alla televisione spagnola che Wanda Nara avrebbe avuto un terribile litigio con Icardi a causa di una sua “fuga a Dubai”.

Nella ricostruzione del giornalista la Nara sarebbe volata negli Emirati per raggiungere un ex compagno di squadra di Mauro, Keita Baldé, classe 1995 e sposato con la modella italiana Simona Guatieri.

Sempre secondo Martin Mauro Icardi avrebbe scoperto tutto controllando i movimenti di una carta di credito intestata a lui e che sua moglie avrebbe utilizzato per comprare i biglietti.

Dopo la diffusione di queste notizie è arrivata la netta smentita di Icardi che, per difendere la reputazione della sua (quasi) ex moglie, ha distrutto la serenità di un’altra famiglia.

Wanda non ha fatto le corna a Mauro Icardi: le foto la salvano

Utilizzando i propri canali social Mauro Icardi ha lanciato un messaggio proprio a Martin, sbugiardandolo completamente.

Nella sua versione dei fatti Keita Baldé avrebbe inviato foto e messaggi a Wanda Nara via Instagram. Dopo averli ricevuti Wanda li avrebbe immediatamente girati a Icardi che, a quel punto, avrebbe deciso di prendere in pugno la situazione scrivendo alla moglie di Baldé.

“Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie. […] Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha mandato come messaggi privati su Instagram perché mia moglie me li ha mandati. […] Voglio chiarirti che non ho avuto nessuna lite con Wanda perché siamo rimasti fino alle sei di mattina a parlare in videochiamata per organizzare il ritorno dei nostri figli. Chiarisco anche che Wanda non usa affatto la mia carta”.

Mentre si consuma questo complicato quadrilatero amoroso, c’è una “stranissima” coincidenza a remare contro la tesi di Icardi: Wanda e Baldé hanno usato la stessa frase come didascalia di due post pubblicati sui loro Instagram quasi contemporaneamente: “Siate Felici”. Quale sarà la verità?