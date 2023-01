Poste Italiane, attenzione a questo avviso: è una pericolosa truffa

L’ente di Poste Italiane mette in guardia i suoi clienti: attenzione a questo avviso, è una pericolosa truffa, di che si tratta

Non è la prima volta che i cittadini vengono messi in guardia riguardo a tentativi di frode da parte di terzi. Lo sviluppo tecnologico che ci è tanto utile e indispensabile oggigiorno ha un’altra faccia della medaglia che molti di noi hanno avuto la sfortuna di conoscere. Attenzione a questo avviso, si tratta di una truffa: c’entra Poste Italiane.

Spesso e volentieri le grandi società, le imprese, perfino le app e i social ci mettono in guardia a proposito di possibili tentativi di frode a nostro danno che potrebbero circolare in rete e che, spesso, ci fanno cadere in trappola. A mettere in guardia i propri clienti, in questo caso, è stato Poste Italiane. Andiamo allora a scoprire a cosa dovremmo fare attenzione.

Poste Italiane, l’avviso ai clienti: attenzione a questa truffa

Come abbiamo detto, spesso e volentieri questi tentativi di truffa arrivano a noi direttamente attraverso smartphone, mail, pc. La tecnologia ha aperto un ventaglio di canali pressoché illimitati di cui i criminali possono servirsi per cercare di raggirarci.

Ed è quello che sta accadendo ultimante ad alcuni clienti di Poste Italiane. Potreste, infatti, ritrovarvi un sms sul cellulare da un mittente che sembra proprio l’ente, tanto da essere contraddistinto come “Poste Italiane” anche nel nome che appare sul nostro display.

Questo messaggio ci avvisa di possibili problemi, anomalie e similari che riguardano il nostro conto corrente. In allegato vi è un link su cui siamo invitati a cliccare in modo da poter risolvere la questione verificando la nostra anagrafica e i nostri dati.

E qui, molti di noi, cadono in trappola. Ovviamente si tratta di un messaggio studiato nei minimi particolari, ma, attenzione, non arriva affatto da Poste Italiane! Accedendo al link in questione e inserendo i dati e quanto richiesto, diamo la possibilità a questi truffatori di avere libero accesso ai nostri conti. E così molti cittadini hanno già visto i propri risparmi sparire senza nemmeno comprendere cosa sia successo.

Per questo motivo non dovremmo mai fornire alcun dato sensibile e soprattutto non fidarci di questo tipo di comunicazioni che ormai sono all’ordine del giorno. Prestare sempre la massima attenzione è l’unico modo per evitare di cadere in trappola.