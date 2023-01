Quanto costa davvero il biglietto per il Festival di Sanremo?

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2023 è caccia alle prenotazioni per assistere allo show: qual è il vero prezzo del biglietto.

Cresce sempre più la trepidazione in vista dell’inizio del Festival di Sanremo 2023. Giunta alla sua 73esima edizione, la kermesse musicale più attesa dell’anno crea attorno a sé come sempre grande clamore. A partire da ospiti, conduttori e cantanti in gara, pronti a riservare tantissime sorprese.

Si avvicendano le notizie sugli ultimi preparativi mentre spuntano le prime foto del backstage con il cast al completo. Grande attesa attorno alla presenza di Chiara Ferragni, che sta già facendo discutere il web intero ancor prima dell’arrivo del Festival. Si apre il 7 Febbraio l’evento che terrà, anche quest’anno, incollati alla tv milioni di telespettatori, grazie alla conduzione e direzione artistica del mattatore Amadeus.

Se tantissimi seguiranno come da tradizione il programma tramite il piccolo schermo, sono molti anche coloro che invece non vogliono perdersi l’occasione di gustarsi uno show di questa portata dal vivo. C’è chi ha la fortuna di vivere nella splendida Liguria, a due passi dalla location dell’evento mondano.

E c’è chi viaggia da tutta Italia per assistere alle cinque serate che compongono il Festival di Sanremo. É partita perciò, la consueta “caccia ai biglietti”, tra prevendite e prenotazioni. Ma quanto costa effettivamente vedere la kermesse sanremese direttamente dall’Ariston?

Il prezzo del biglietto del Festival di Sanremo: tutta la verità

Probabilmente non è neppure un’eventualità contemplata ma una pura curiosità, ma potrebbe anche essere che siate intenzionati a conquistarvi la vostra poltroncina nel teatro Ariston per vedere così, tutte le performance live di ospiti e artisti in gara.

Ma come funzionano la vendita e la prenotazione dei biglietti? Si è aperta lo scorso lunedì 16 gennaio la prevendita per l’evento in programma dal 7 all’11 febbraio 2023. Attraverso questa è stato possibile prenotare un abbonamento per i posti in platea o galleria, dunque valido per le cinque serate di Festival.

LEGGI ANCHE: Perché nessuno vuole Zelensky a Sanremo: le proteste

Non è possibile invece, acquistare dei biglietti singoli per le serate. Un’opportunità che è riservata soltanto ai disabili, i quali attraverso il sito dedicato possono richiedere il loro ingresso completamente gratuito per una serata specifica. Passiamo dunque, a parlare dei prezzi.

Il costo più basso tra le due scelte è quello dell’abbonamento in galleria valido per le cinque serate, che ha un costo totale di 672 euro. Più elevato invece, quello per l’abbonamento in platea, che prevede un prezzo complessivo per le cinque serate di 1290 euro. Generalmente i siti dedicati alla prenotazione vengono presi d’assalto nelle prime ore dall’apertura delle vendite, perciò probabilmente i più fortunati che assisteranno allo show dal vivo si sono già guadagnati il loro posto.