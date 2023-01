Don Matteo, il grande attore ha rifiutato il ruolo: “Ho detto no”

Un’inedito retroscena fa luce sul cast di Don Matteo: all’amatissimo attore italiano era stato offerto il ruolo, ma lo ha rifiutato con un secco “No”.

Dall’anno 2000 la fiction Rai prodotta da Lux Vide, Don Matteo, tiene compagnia agli italiani sul piccolo schermo. Sono state ben 13 le stagioni che hanno seguito le vicende del protagonista, il parroco interpretato dall’intramontabile Terence Hill. Novità e cambiamenti importanti nel cast hanno segnato l’ultima serie, in cui lo storico sacerdote ha lasciato spazio ad una new entry.

La serie in 10 episodi infatti, è stata l’ultima in cui Don Matteo è apparso ufficialmente, mentre al suo posto è subentrato Don Massimo, il cui vero nome, come si scoprirà, è proprio Matteo. Un passaggio di testimone che sicuramente è pesato nel cuore dei fan, ma che allo stesso tempo non ha deluso le aspettative.

La fiction infatti, tra le più longeve della tv italiana, ha continuato a raccogliere consensi, fino ad ottenere il 30 per cento di share con picchi di 6 milioni di spettatori. Per il ruolo del nuovo protagonista è stato scelto Raoul Bova, a quanto pare già promosso a pieni voti dal pubblico.

Eppure sembra proprio che non sarebbe stato l’unico “papabile” sostituto di Don Matteo. Sono molte le nuove punte della fiction tv a cui Lux Vide avrebbe pensato prima di giungere ad una scelta definitiva e così importante. Ma una di queste, avrebbe rifilato alla produzione un secco “No”.

L’attore che ha rifiutato il ruolo da protagonista in Don Matteo: di chi si tratta

Tra gli attori di successo del mondo delle serie tv made in Italy ce n’è uno che sta continuando a collezionare un successo dietro l’altro. Si tratta di Lino Guanciale, classe 1979 originario di Avezzano, uno dei volti più richiesti degli ultimi anni. Protagonista di Che Dio Ci Aiuti tra il 2013 e il 2017, è attualmente impegnatissimo su diversi fronti.

La porta rossa è uno di questi, nonostante stando alle ultime rivelazioni dell’attore, non ci sarà un ulteriore seguito. Si prevede invece per Guanciale, la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, altra importante produzione Rai.

LEGGI ANCHE: La Porta Rossa 3: cosa succede nelle puntate di stasera?

Insomma, questa serie di ingaggi avrebbe fatto rifiutare all’abruzzese il ruolo di protagonista in Don Matteo. “In passato mi avevano proposto di fare Don Matteo ma non l’ho fatto”, ha raccontato Lino Guanciale a TvTalk, facendo così emergere un curioso retroscena sulla fiction cult di Rai 1.

Ci sarebbe potuto essere lui, quindi, al posto di Raoul Bova? Nessuna spiegazione specifica sulle motivazioni è arrivata dal diretto interessato, ma è facilmente ipotizzabile che la mole di lavoro che lo ha investito in questi anni abbia influito sulla scelta.