Anticipazioni Un Posto al Sole 27 gennaio: cosa succederà

Il 27 Gennaio ci aspetta una nuova puntata di Un Posto al Sole, scopriamo qualche piccola anticipazione, cosa succederà

Continua ad appassionare e catalizzare l’attenzione del pubblico la soap in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai 3 ogni sera alle 20.45. Un posto al sole occupa un posto speciale nel cuore dei telespettatori e, con ogni nuova puntata, riesce a regalare grandi emozioni e tenere col fiato sospeso. Cosa accadrà nella puntata del 27 Gennaio, andiamo a scoprire qualche anticipazione.

La curiosità è sempre viva e ogni volta che termina una puntata non vediamo l’ora che arrivi la sera successiva per scoprire come continueranno le storie dei protagonisti. Un posto al sole ha la capacità di adattarsi ad un pubblico vasto e omogeneo e tenere sempre alta l’attenzione dei telespettatori. Andiamo allora a scoprire cosa c’è da aspettarci dalla nuova messa in onda: qualche chicca per voi.

Puntata del 27 Gennaio: anticipazioni di Un posto al sole

Avevamo lasciato, nella scorsa puntata, Alberto alle prese con una profonda riflessione sulle sue azioni che lo stanno allontanando soprattutto dai suoi cari. Deciderà, dunque, di compiere un gesto molto importante e, in questo modo, darà modo a Lia di ottenere ciò che desiderava ormai da tempo.

Diego, intanto, che già nutriva i primi dubbi su di lei, vedrà in questo qualcosa di sospetto e deciderà di indagare a fondo e concretamente, seguendo finalmente il suo istinto. Riuscirà a scoprire la verità?

Intanto, il clima tra Serena e Mariella, nonostante l’intercessione di Guido e le sue raccomandazioni, non sembra voler migliorare e la tensione continuerà a farsi sentire, prepotente.

Infine, Viola, che da lungo tempo combatte con i propri sentimenti. A peggiorare le cose ci si mette il comportamento di Damiano, di cui la giovane non sembra in grado di fare a meno. Cosa accadrà tra i due?

Per scoprirlo dovremo aspettare domani sera, l’appuntamento, ricordiamo, è come ogni giorno dal Lunedì al Venerdì su Rai 3 alle 20.45. Si tratterà dell’ultima puntata prima della consueta pausa della saop per il weekend, quindi si prospetta un episodio ricco ed emozionante dopo il quale dovremo attendere l’inizio settimana per scoprire cosa riserva il futuro ai personaggi amatissimi di Un posto al Sole.