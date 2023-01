La Porta Rossa 3: cosa succede nelle puntate di stasera?

In onda stasera una nuova puntata dell’amatissima serie tv La Porta Rossa 3, svelate alcune interessanti anticipazioni

Come per le prime due anche la terza stagione de La Porta Rossa sta conquistando non poco successo in termini di ascolti. Tantissimi sono i telespettatori che non stanno perdendo un episodio, curiosi di scoprire che pieghe prenderanno le vicende dei protagonisti.

Stasera, mercoledì 25 gennaio 2023, andrà in onda su Rai Due in prima serata la penultima puntata della serie tv ideata da Giampiero Rigosi e Carlo Lucarelli. Come al soliti assisteremo a due episodi e i colpi di scena di certo non mancheranno.

Anna, ruolo interpretato da Gabriella Pession, è convinta che la morte di Eleonora Pavesi non sia stata davvero causata da un incidente. Infatti, ha rimandato il suo trasferimento per restare a Trieste ed indagare sulla vicenda. La notte del blackout la vittima ha inviato un messaggio vocale alla sorella, alla quale chiedeva di proteggere lei sua figlia e le svelava che era stato Cagliostro.

Anticipazioni La Porta Rossa 3, un messaggio vocale cambia tutto

Nel precedente episodio Stefania ha inoltrato il messaggio ad Anna, ciò che ha ascoltato l’ha spiazzata e inevitabilmente cambierà tutte le prospettive delle indagini fatte fino ad ora. Ciò rimetterà anche in discussione il rapporto che c’è tra Cagliostro (Lino Guanciale) e Vanessa (Valentina Romani), un rapporto che è già parecchio complicato.

Intanto, dopo un periodo di assenza dopo la fine della loro storia d'amore Filip (Pierpaolo Spollon) è preoccupato per l'ex fidanzata notando in lei un comportamento alquanto strano. Deciderà infatti di riavvicinarsi a lei e al suo particolare mondo. Paoletto ha scoperto che Stella aspetta un bambino e sta cercando di capire se il figlio che aspetta è suo. Per ottenere dettagli e informazioni sull'ex compagna usa Andrea, è intenzionato a fare di tutto per scoprire dove si trova. Paoletto apparirà sconvolto dalla verità che scoprirà su Stella, intanto insieme alla sua squadra è impegnato nel pedinamento dei criminali che hanno causato il blackout.

Ci saranno delle inaspettate sorprese per tutti durante la notte di Halloween, una di queste si rivelerà irreversibile e drammatica. Cos’altro succederà nel penultimo appuntamento de La porta rossa 3? Le anticipazioni non rivelato altri dettagli, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.