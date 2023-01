Cosa fa oggi Giorgio Mastrota? La nuova moglie e quanto guadagna

Classe 1964, Giorgio Mastrota è un volto celebre della tv italiana: cosa fa oggi, la nuova moglie e quanto guadagna

Basta fare zapping tra un canale e l’atro per trovare, prima o dopo, una televendita che lo vede protagonista. Giorgio Mastrota, nato nel 1964 a Milano, è un volto celebre della tv italiana. Conduttore, attore, ha preso parte ad una serie di programmi amatissimi e indimenticabili. Ma cosa fa oggi e chi è la nuova moglie?

Forse non tutti sanno che nel 1988 ha vinto il titolo di “Uomo Ideale” partecipando a “Il più bello d’Italia” e che è laureato in Scienze Politiche. La sua carriera in televisione è lunga e costellata di programmi celebri e famosissimi. Conduttore, ma soprattutto volto legato in modo indissolubile alle televendite, è stato spostato con la splendida Natalia Estrada con la quale ha avuto una figlia. La coppia si è poi separata nel 1998. Ma cosa fa oggi Giorgio Mastrota e chi è la nuova moglie? Scopriamo i dettagli!

Cosa fa oggi e chi è la nuova moglie: tutto su Giorgio Mastrota

In tv lo continuiamo a vedere nelle televendite che lo hanno reso celebre, la sua carriera sul piccolo schermo prosegue in questo senso. Ciò che molti non sanno è che Mastrota è impegnato anche al di fuori del panorama televisivo.

Qualche tempo fa, in un’intervista a Chi, ha raccontato di essersi trasferito a Bormio e di aver aperto, proprio qui, un negozio di prodotti tipici locali. Un’attività che gli avrebbe dato grandi soddisfazioni, anche finanziarie. “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza” avrebbe detto.

Con lui, la nuova moglie, Floribeth Gutierrez, con la quale è stato fidanzato per oltre un decennio e i due figli della coppia, Matilde e Leonardo. Giorgio Mastrota ha anche un altro figlio, Federico, nato dal precedente legame con Carolina Barbosa.

Quando si tratta di parlare di guadagni, la sua simpatia è sempre pronta a far sorridere. Quando gli venne chiesto, infatti, se fosse tra i volti più ricchi della tv grazie alle televendite, lui replicò con “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito” facendo poi i nomi di altri personaggi altrettanto celebri che guadagnerebbe più di lui. Allo stesso tempo, però, è sempre stato molto sincerato e ha ammesso che: “Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato”.