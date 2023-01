Anticipazioni Un Posto al Sole 26 gennaio: cosa succederà

Domani, 26 Gennaio, ci aspetta una nuova puntata di Un Posto al Sole: cosa dobbiamo aspettarci, cosa succederà ai protagonisti

Ci ha lasciati col fiato sospeso la puntata andata in onda ieri e adesso non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà ai protagonisti della soap di Un Posto al Sole. Bisogna, ovviamente, aspettare domani, 26 Gennaio, ma nell’attesa abbiamo qualche anticipazione succulenta pronta a scatenare la vostra curiosità.

Gli intrecci, le disavventure, le relazioni, i sentimenti, le sfide da affrontare sono all’ordine del giorno per i protagonisti di questa soap che da anni appassiona il pubblico italiano. Gli interpreti sono amatissimi dai telespettatori perché hanno la capacità di trasmettere emozioni sincere e realistiche attraverso lo schermo.

Per questo non c’è da sorprendersi se ci ritroviamo coinvolti nelle loro storie e vogliamo scoprire dove li condurranno. Andiamo allora a vedere cosa accadrà domani 26 Gennaio.

Puntata del 26 Gennaio, anticipazioni di Un Posto al Sole

Ricordiamo che nelle puntate scorse la dolce e bellissima Alice aveva dovuto fare i conti con i sensi di colpa. L’intervento di Marina e Roberto era stato quasi inevitabile e, nel corso della nuova puntata, i due cercheranno di convincerla a non confessare ciò che è successo con Nunzio. Viola, intanto, sembra non essere in grado di controllare i suoi sentimenti per Damiano, cosa deciderà di fare?

Intanto, anche Diego dovrà finalmente aprire gli occhi su ciò che prova e con i dubbi che avevano già iniziato a farsi largo nella sua mente. Non riuscirà a negare che la sincerità di Lia inizia ad apparire dubbia e il sospetto potrebbe diventare un tarlo con cui avere a che fare.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Un Posto al Sole 25 gennaio: cosa succederà

Una puntata che si rivelerà di profonda crisi personali per molti protagonisti, compreso Alberto. A quanto pare, anche l’uomo si ritroverà a riflettere sul suo comportamento e su come ha agito, sulle ripercussioni e le conseguenze delle sue azioni.

Come potete vedere è chiaro che la nuova puntata di Un Posto al Sole, in onda alle 20.45 su Rai 3 dal Lunedì al Venerdì, si preannuncia ricca di colpi di scena e scoppiettante. Ricordiamo, inoltre, che per chi dovesse perdere un appuntamento è possibile rivedere gli episodi andati in onda sulla piattaforma di RaiPlay. Restiamo dunque col fiato sospeso nell’attesa di scoprire cosa accadrà ai nostri amatissimi protagonisti.