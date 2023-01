Scandalo Juve | La protesta dei tifosi che potrebbe rovinare la società

I tifosi della Juve non ci stanno: non accettano la penalizzazione in classifica di 15, e per questo hanno organizzato una protesta che spaventa la FIGC.

Il popolo bianconero è sconvolto dagli effetti del terremoto giuridico e sportivo che ha colpito la Juventus dopo la pronuncia della Corte d’Appello sulle richieste della FIGC a proposito dell’inchiesta Prisma.

Così molti tifosi della Juve, per protesta, hanno deciso di cancellare l’abbonamento a Sky e soprattutto a DAZN. C’è già chi ha fatto un po’ di calcoli: se le disdette dovessero raggiungere la cifra di cinquecentomila utenti, le emittenti potrebbero perdere centotrentasei milioni di euro. Ed effettivamente sono già decine di migliaia le cancellazioni.

L’iniziativa è partita sui social (Twitter in testa) e si è presto trasformata in una protesta organizzata sposata da una parte consistente dei fan della Juve. Si parla quindi di offrire un segnale al sistema calcio, proprio nel momento in cui ci la FIGC sta preparando la nuova asta per assegnare i diritti della Serie A per il prossimo anno. I tifosi bianconeri credono ci sia stata discrepanza nel giudizio e che i la Corte d’appello sia stata eccessivamente severa.

La protesta dei tifosi della Juve: stop agli abbonamenti

Così sui social in molti condividono le stampe delle disdette dalle sottoscrizioni a DAZN e Sky. Ma il mondo del calcio, per ora, non sembra preoccupato. I numeri delle disdette sono consistenti ma non traumatici per il sistema, e tutti pensano che la protesta morirà d sé molto presto.

Ai tifosi juventini non va giù la pena di quindici punti in meno in classifica inflitta dalla Corte d’Appello alla società nel procedimento sulle plusvalenze, riaperto solo per la Juve e non per gli altri club, tutti prosciolti.

Secondo un’indagine fatta da StageUp e Ipsos, il club con più tifosi in Italia è proprio la Juventus. Sono più di otto milioni i simpatizzanti juventini, cioè il doppio delle milanesi. Poi, per quanto riguarda gli abbonati ai servizi di streaming e pay-tv, non si conoscono le cifre esatte, ma secondo alcune analisi, a livello globale, ci sarebbero almeno quindici milioni di utenti che guardano la Juve in tv.

Nella passata stagione, la Juventus è stata una delle squadre più viste su DAZN, così come nella stagione precedente su Sky. Queste cifre significano qualcosa. Tuttavia non c’è ancora allarme da parte di DAZN e della Lega Calcio. A perdere, in caso di disdetta di massa, sarebbe infatti la Juve, che l’anno prossimo riceverebbe pochi diritti tv: la voce più consistente nel bilancio di una società.