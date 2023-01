“Vado alla Juve”: quando Diego Maradona stupì Ciro Ferrara

Ciro Ferrara è sempre stato legato a Napoli, la sua città natale, e a Diego Armando Maradona, suo amico e compagno di squadra all’epoca degli ultimi due scudetti vinti dalla squadra partenopea.

Ciononostante il difensore napoletano lega la sua storia calcistica anche a un altro importante team italiano: la Juventus. Proprio il passaggio alla Juve e il lungo legame con la società bianconera ha reso in passato Ferrara poco rispettato dai tifosi del Napoli.

Eppure Ciro ha raccontato più volte con disarmante sincerità perché scelse di trasferirsi da Napoli a Torino, e ha anche cercato di spiegare in diverse occasioni di non sentirsi un traditore. In più, nel suo libro autobiografico Ho visto Diego, Ciro Ferrara ha anche svelato che cosa gli disse Diego Armando Maradona a proposito di quel tanto criticato trasferimento alla squadra rivale.

Ferrara è cresciuto nelle giovanili del Napoli ed esordì con la maglia azzurra il 5 maggio del 1985, proprio contro la Juventus. Insieme a Maradona vinse nella stagione 86-87 il primo scudetto della storia del Napoli e poi la Coppa Italia. Nel 1989, Maradona trascinò la squadra fino alla vittoria della coppa UEFA (e Ferrara segnò in finale). Poi, nella stagione 1989-90 arrivò il secondo scudetto. Nel 1991 Maradona lasciò il Napoli e Ferrara diventò il nuovo capitano della squadra. Infine, nell’estate del 1994, il difensore campano venne ceduto alla Juventus, dove rimase per undici anni.

Ferrara svela un retroscena su Maradona e il suo rapporto con la Juventus

Tutti sanno che il Pibe de Oro aveva giurato di non tradire mai la sua gente: non avrebbe mai lasciato il Napoli per trasferirsi in una più ricca e titolata squadra del Nord Italia. Ebbe offerte dalla Juve, Diego, ma le rifiutò tutte. Lo stesso non successe a Ciro Ferrara che, com’è noto, dopo essersi trasferito alla Juve ne divenne anche una bandiera.

L’ex difensore del Napoli ha svelato al pubblico cosa ne pensò Diego Armando Maradona di quel suo passaggio alla squadra rivale. Un capitolo del suo libro Ho visto Diego è dedicato proprio alla difficile decisione di lasciare Napoli (al tempo la squadra era in crisi finanziaria) per trasferirsi alla corte di Agnelli. Ferrara racconta che ne volle parlare direttamente con Maradona. Si aspettava che Diego si arrabbiasse o che manifestasse delusione e invece…

“Lui mi abbracciò di impulso“, scrive Ferrara, “si congratulò sinceramente, aggiungendo queste parole: ‘Ciro, conosci perfettamente la rivalità, ma la Juve potrà garantirti di continuare a giocare ad alti livelli, come hai fatto finora col Napoli’“.

Quella risposta soprese molto Ferrara e lo convinse a non avere più remore e a buttarsi senza paura nella nuova avventura. Un’avventura fortunata, dopotutto.