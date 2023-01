Quante calorie contiene un caffè? La risposta è sorprendente!

By

Sapete quante calorie ci sono nel caffè? Tutto quello che c’è da sapere, la risposta vi stupirà davvero molto

Ogni alimento o bevanda che ingeriamo contiene delle calorie ed è importante conoscere la loro quantità se si sta seguendo una dieta per perdere i chili di troppo. Sapete quante calorie contiene un caffè?

Il caffè è una bevanda amatissima, a moltissime persone piace gustarla durante una pausa o mentre si scambiano delle chiacchiere con amici e familiari, altri invece ne sentono il bisogno per aumentare le proprie energie, specie quando si avverte molta stanchezza.

Le calorie contenute in un caffè preparato con la macchina per il caffè o con la moka variano a seconda di come lo si beve. Infatti queste aumentano se anziché prenderlo amaro si aggiunge lo zucchero, il cacao, il latte e altri ingredienti.

Non tutti sanno che il caffè amaro contiene un apporto calorico praticamente irrisorio, solamente 2 calorie. Essendo dunque un alimento decisamente ipocalorico può essere tranquillamente consumato anche quando si segue una dieta.

Ecco come può variare l’apporto calorico di un caffè

Assumere caffè, nella giusta quantità, apporta anche notevoli benefici all’organismo come quello di aumentare il metabolismo. Preso amaro infatti aiuta il fisico a bruciare le kcal piuttosto che ad immagazzinarne di nuove.

Il discorso cambia se ogni giorno si bevono più caffè con l’aggiunta di zucchero, latte, miele e altri alimenti che rendono la bevanda più calorica. Alle due calorie in esso contenuto dovranno quindi sommarsi anche quelle contenute dagli alimenti aggiunti. Di seguito vi sveliamo qualche utile esempio:

espresso macchiato con latte scremato: 5 kcal

espresso con zucchero: 20 kcal

espresso macchiato con latte intero: 10 kcal

caffelatte/cappuccino con latte intero: 90 kcal

caffelatte/cappuccino con latte scremato: 60 kcal

Più dolce è il caffè più la bevanda sarà calorica, aggiungere un cucchiaino di zucchero comporta assumere 20 calorie in più, queste diventano 30 se si versa nell’espresso l’intera bustina di zucchero.

LEGGI ANCHE: Quanti caffè al giorno si possono bere senza rischi per la salute?

Coloro che non amano il caffè amaro per renderlo più dolce senza però esagerare con le calorie possono usare il miele o un dolcificante, quest’ultimo è una valida alternativa allo zucchero e contiene per ogni grammo solo 2 kcal.

Per quanto riguarda invece il miele, questo ha un valore calorico decisamente più alto rispetto allo zucchero, il suo potere dolcificante però è più elevato basterà quindi utilizzarne poco per addolcire il caffè.