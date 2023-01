Le nuove regole per cambiare operatore telefonico e SIM: dal 2023 si fa così

Chiunque abbia intenzione di cambiare operatore telefonico e SIM deve conoscere le nuove regole: dal 2023 si fa così

Oggi giorno tutti noi abbiamo a disposizione un cellulare. Ci sono offerte di ogni genere che abbracciano le chiamate, gli sms, internet e l’accesso a app e servizi di vario tipo. Anche i telefoni moderni, ovviamente, funzionano tramite una SIM e ognuno di noi può scegliere l’operatore che preferisce. Cambiare, però, diventa più difficile dal 2023: dal nuovo anno si fa così, le regole.

Come abbiamo detto ogni giorno ci vengono proposte offerte di ogni genere super convenienti. Per questo non è raro che un cliente possa decidere di cambiare operatore e debba quindi sostituire la SIM. La possibilità della portabilità, vale a dire di mantenere il proprio numero “storico” è una delle particolarità che ci fa propendere per questo tipo di scelta. Dal 2023, tuttavia, questo passaggio si fa più complicato.

Cambiare SIM e operatore: dal 2023 funziona così

Mentre prima bastava una telefonata e nel giro di pochi giorni la nostra linea sarebbe già stata attiva sulla nuova SIM, dal nuovo anno le cose sono un po’ diverse. Andiamo a vedere cosa cambia e come bisognerà procedere.

Per assicurare la portabilità del numero, vale a dire usufruire della nuova SIM ma tenendo il nostro vecchio numero di telefono, dovremo presentare una documentazione che attesti che siamo gli intestatari della scheda. Ci saranno una serie di step di verifica ed è importate che la SIM in questione risulti attiva e operativa.

LEGGI ANCHE: Pensioni, la stima dell’Inps è davvero inquietante: colpisce i più giovani

Se, malauguratamente, l’abbiamo smarrita o magari ci è stata rubata assieme al telefono, dovremo quindi rinunciare ad utilizzare il vecchio numero. Anche il nuovo operatore dovrà effettuare una verifica per quanto riguarda l’intestazione. Nel dettaglio, la modulistica richiesta prevede, oltre al documento di riconoscimento, anche il codice fiscale e la copia della SIM in questione.

Queste novità si applicano anche se vogliamo fare un semplice cambio di intestazione. Per fare un esempio: se nostro figlio, diventato maggiorenne, vuole che il suo vecchio numero registrato a nostro nome diventi suo a tutti gli effetti, questa sarà la procedura da seguire. Una novità che mira a tutelare la privacy e la sicurezza dei clienti, su questo non c’è dubbio e a evitare possibili frodi e truffe di cui troppo spesso si sente parlare.