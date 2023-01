Anticipazioni Un Posto al Sole 25 gennaio: cosa succederà

Una nuova e attesissima puntata di Un Posto al Sole andrà in onda il 25 Gennaio: scopriamo alcune anticipazioni, cosa succederà

Come ogni settimana la celebre e amatissima soap va in onda tutte le sere su Rai 3 alle ore 20.45. Si tratta di un appuntamento fisso per milioni di telespettatori che seguono la sua messa in onda ormai da decenni. Cosa succederà nella puntata del 25 Gennaio di Un Posto al Sole, andiamo a scoprire alcune anticipazioni.

Non c’è tregua per i protagonisti della celebre soap che in ogni puntata devono fare i conti con i loro sentimenti, con le loro azioni e con quanto accade nelle loro vite. Lo sanno bene i telespettatori appassionati che seguono con passione le vicende dei loro personaggi preferiti e sono sempre in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà.

Andiamo allora a fare una panoramica della puntata in onda il 25 Gennaio e scopriamo cosa possiamo aspettarci: ne vedremo delle belle!

Un Posto al Sole: anticipazioni del 25 Gennaio

Avevamo lasciato Bianca in una situazione davvero dura e complicata e, a quanto pare, il suo isolamento sempre più evidente e doloroso da parte dei compagni, la porterà a fare una richiesta molto particolare che sarà motivo di grande tensione tra i suoi genitori.

Alice, invece, era stata preda dei sensi di colpa e, a quanto pare, la sua confessione a Marina avrà dei risvolti inaspettati. Quest’ultima metterà a parte della cosa Roberto e i due si daranno da fare per elaborare una strategia per proteggere la dolce Alice.

Problemi anche per il Caffè Vulcano, che continua ad essere preso di mira dai social. Per fortuna, Elena avrà il sostegno delle sue amiche e assisteremo ad un avvicinamento molto toccante e ricco d’affetto.

Queste le piccole chicche che ci terranno compagnia in attesa della nuova puntata e che, di sicuro, aumenteranno la curiosità del pubblico già trepidante all’idea di scoprire come evolveranno le singole vicende. Del resto, stiamo parlando della soap più longeva della tv italiana, che molti seguono fin dalla sua prima messa in onda e, come si dice, l’attesa aumenta il desiderio. Non resta dunque che attendere domani sera e la pazienza del pubblico sarà certamente ben ripagata!