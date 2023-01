Lazio-Milan, dove vedere il big match: diretta e streaming gratis

Stasera, 24 gennaio, Lazio e Milan si sfideranno nel posticipo del martedì sera per la diciannovesima giornata di Serie A. Ecco dove poter vedere la partita dell’Olimpico.

I biancocelesti di Sarri cercheranno di portare avanti la striscia positiva dopo l’ultimo successo in campionato contro il Sassuolo. Il Milan arriva da un periodo molto più delicato: prima della pesante sconfitta in Supercoppa Italiana a Riyad, i rossoneri hanno pareggiato in campionato e perso in Coppa Italia.

Dunque la Lazio ha la possibilità di accorciare proprio sul Milan, a quota 38 punti e reduce da quattro gare senza vittorie tra tutte le competizioni. La squadra di Pioli, che non è andata oltre il pari contro Roma e Lecce in campionato, è uscita sconfitta anche dalle sfide contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia e l’Inter nella Supercoppa Italiana. Nell’ambiente c’è dunque molto nervosismo.

Il bilancio della sfida, in termini statistici, è favorevole al Milan. Le due squadre si sono affrontate centottantasei volte, e i rossoneri hanno vinto ottantatré volte. I pareggi sono stati sessantaquattro, le vittorie della Lazio solo trentanove. E nelle ultime dieci gare ufficiali, il Milan ha vinto ben sei volte.

Lazio-Milan: dove vederla in TV e in streaming

Dopo le due vittorie registratesi dello scorso campionato, i rossoneri potrebbero quindi ottenere tre successi di fila contro la Lazio in Serie A. E sarebbe la prima volta dal periodo tra il 2008 e il 2009. Nel Milan sono indisponibili Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic e soprattutto il portiere Maignan. La Lazio, invece, dovrà fare a meno di Gila e Immobile.

Lazio-Milan si giocherà alle ore 20:45 di martedì 24 gennaio 2023 a Roma, allo stadio Olimpio. L’arbitro designato è Di Bello. Al Var c’è Aureliano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone (grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC), o a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick… Inoltre, il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona DAZN.

LEGGI ANCHE: Inter-Napoli 1-0, Dzeko decisivo: tabellino e pagelle

Coloro che infatti sono abbonati sia a DAZN che a a Sky potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). Bisogna però considerare il costo aggiuntivo dell’attivazione, che è pari a 5 euro al mese.