Sanremo 2023, dopo la Ferragni c’è anche Fedez: cosa farà

Manca ormai pochissimo a Sanremo 2023 e una novità sorprende il pubblico: oltre alla Ferragni c’è anche Fedez, cosa farà

Il festival musicale più celebre del panorama artistico italiano è pronto a tenerci incollati allo schermo con le sue serate ricche di emozioni. Come sappiamo la conduzione di Sanremo è di nuovo nelle mani di Amadeus, che sarà affiancato dalla splendida Chiara Ferragni nelle puntate clou dell’evento. Ma, ecco la sorpresa: ci sarà anche Fedez, cosa farà.

Quella di quest’anno promette di essere un’edizione davvero sensazionale e il pubblico è in trepidante attesa di ascoltare le splendide canzoni che saranno in gara. Così come non vede l’ora di ammirare la celebre influencer, Chiara Ferragni, calcare l’iconico palco.

A quanto pare anche Fedez, artista amatissimo del panorama musicale, prenderà parte al festival in modo particolare. Andiamo a scoprire quale sarà il suo ruolo, la notizia che sorprende tutti.

Fedez a Sanremo 2023: cosa farà, arriva la sorpresa

Ebbene, era già stata annunciata la partecipazione del rapper, come quella di Salmo, Guè e Takagi & Ketra che si esibiranno ciascuno in una serata diversa sulla Costa Smeralda, nave ammiraglia di quello che è considerato una sorta di secondo palco del celebre festival.

Ma le sorprese per il pubblico non finiscono qui. A quanto pare, Fedez avrà anche un altro ruolo nel corso di questa edizione di Sanremo. Di che si tratta? Lo ha spiegato lui stesso con un tweet che ha mandato in visibilio i fan: “E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a Sanremo?”.

Si tratta del suo podcast con Luis Sal che, a quanto pare, per l’evento musicale si trasferirà proprio nella splendida città dei fiori. Fedez avrà dunque il compito di tenere compagnia al pubblico raccontando e commentando il festival di Sanremo. Questa versione “speciale” di Muschio Selvaggio andrà in onda dal 7 Febbraio alle 18.45, subito dopo il tg e durerà circa dieci o quindici minuti.

Una notizia che ha lasciato a bocca aperta e elettrizzato il pubblico, i fan di quella che è una delle coppie più celebri e amate del mondo dello spettacolo. Manca ormai pochissimo e l’emozione inizia a farsi sentire. Non rimane che far loro un grande in bocca al lupo e aspettare di vedere come di destreggeranno in questa nuova avventura!