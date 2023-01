Giancarlo Magalli choc | Febbre alta e deliri in ospedale: la storia della malattia

By

Giancarlo Magalli lontano dalla tv a causa di una malattia, il famoso conduttore racconta la sua dura battaglia durata mesi

Per diverso tempo Giancarlo Magalli è stato assente dal piccolo schermo, a rivelarne il motivo è stato lui stesso la scorsa domenica 22 gennaio a Verissimo. L’ultimo anno per lui è stato molto delicato, ha dovuto fare i conti con una malattia a causa della quale gli avevano dato due mesi di vita se non avesse subito iniziato a curarsi.

L’incubo del noto conduttore è iniziato un anno fa, quando ha iniziato ad avvertire dolore ma pensava che fosse dovuto da una caduta. Dagli accertamenti scoprì di avere un’infezione, questa gli ha provocato febbre a 40 e deliri, aveva anche le allucinazioni. Una notte in ospedale si stacco i cateteri, volevano legarlo a letto. La sua famiglia a turno lo controllava, non è mai rimasto solo.

Sparita l’infezione gli è stato riscontrato un linfoma vicino alla milza, a Silvia Toffanin ha detto che ora è sotto controllo ma gli è costato sette mesi tra ricoveri, chemioterapie e cure. Oggi è guarito e non credeva che avrebbe recuperato così velocemente.

Giancarlo Magalli, cos’altro ha detto sulla difficile battaglia contro il tumore

Durante la dura lotta contro la malattia è dimagrito moltissimo, a Verissimo infatti è apparso visibilmente sciupato rispetto al passato, lui stesso ha rivelato di aver perso 24 kg. Se non avesse curato in tempo il tumore sarebbe morto, alle sue figlie i medici dissero che senza cure gli rimanevano solamente due mesi di vita.

A luglio Giancarlo Magalli spegnerà 76 candeline, sono in molti a pensare che vista l’età dovrebbe farsi da parte e lasciare spazio ai giovani in televisione. Lui però non sembra essere affatto intenzionato al momento a lasciare il piccolo schermo, guarito dalla malattia ha subito contattato il direttore Rai Stefano Coletta con la speranza di ricominciare a lavorare.

A detta sua la Rai cambia continuamente, ci sono persone che ti stimato e persone che invece non lo fanno. Persone che non vedono l’ora di farti lavorare e altre che invece preferiscono far lavorare altri.

Giancarlo Magalli è pronto a rimettersi in gioco se la nota emittente gli darà la possibilità di farlo, ma pensa che convenga anche a loro dal momento che non sono andati benissimo i programmi che ha dovuto lasciare a causa della malattia.