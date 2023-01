Federico Fashion Style “vittima” di Letizia: lo ha costretto lei al coming out?

Quello di Federico Fashion Style sarebbe stato un coming out “obbligato”: a metterlo alle strette è stata proprio Letizia?

Il comportamento pubblico di Federico Lauri nel corso degli ultimi anni ha sempre destato moltissimo scalpore mediatico.

Prima il fatto che lui negasse fermamente di essere omosessuale, nonostante fosse evidente, poi le sue continue accuse nei confronti di Letizia, arrivate proprio nel momento della separazione.

Dopo il coming out avvenuto in uno dei programmi di punta di Canale 5, quasi come un messaggio alla nazione, Federico Lauri ha dovuto dare molte altre spiegazioni: perché ha deciso di essere completamente onesto proprio ora?

Una delle tesi sostenute proprio da Lauri è che parlare prima della sua omosessualità sarebbe stato dannoso per Sophie Maelle, ancora troppo piccola per sopportare un cambiamento del genere.

Subito però quella dell’età della bambina è apparsa come una scusa: Lauri ha spiegato di aver dovuto ammettere la sua omosessualità a causa di pressioni esterne.

Il coming out di Federico Fashion Style è stata una vendetta di Letizia?

“Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente perché terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, dichiarazioni molto riservate” ha affermato Federico Lauri nel corso della sua intervista.

Non si è trattato soltanto di una “fuga di notizie”, come succede abbastanza spesso nel mondo dello spettacolo, ma di un vero e proprio tradimento della fiducia. “Queste persone stavano con me, mi conoscevano” ha aggiunto Lauri, lasciando intendere che i “traditori” erano persone che avevano un accesso molto diretto alla sua sfera privata.

Federico Fashion Style non è stato affatto gentile con chi lo ha costretto al coming out, riferendosi a loro come “parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida”.

Sempre nell’intervista Federico Lauri si è detto molto addolorato per il comportamento della moglie, che ha deciso di farsi vedere in pubblico con un altro uomo pochissimo tempo dopo la loro separazione. Nelle scorse settimane ha anche detto peste e corna della sua ex compagna, che a quanto pare gli starebbe rendendo difficile vedere la loro bambina.

Questo insieme di elementi potrebbe portare a pensare che sia stata proprio Letizia a dare il via alla fuga di informazioni. Lo steso Lauri aveva spiegato che, nel corso degli anni, la compagna aveva ricevuto molti screenshot di chat tra lui e altri uomini.

Per tre anni Letizia si era finta disposta a credere alle bugie di Lauri, che accusava degli immaginari malintenzionati di avergli hackerato il profilo e di chattare con sconosciuti spacciandosi per lui.

Evidentemente però Letizia ha atteso con grande pazienza il momento giusto per dichiarare guerra a Federico Fashion Style. Perché questo è il momento giusto? Semplice, perché Letizia ha finalmente trovato l’amore.