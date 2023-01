Federico Fashion Style | La ex (finalmente) ha un altro uomo, e lui rosica

La ex di Federico Fashion Style ha un altro uomo e non si nasconde più sui social. La reazione dell’hairstylist non si è fatta attendere.

È arrivata sempre via social e probabilmente, dal punto di vista di Federico Lauri, è stata una risposta da persona superiore, che sa quali sono le priorità nella vita di una persona.

Tutto è avvenuto nel giro di pochissime foto, appena due o tre, ma il brevissimo scambio tra Letizia Porcu e Federico Lauri è bastato a inquadrare una situazione che ormai è sempre più strana.

I due hanno avuto una relazione lunghissima (addirittura da quando andavano alle scuole superiori) che non è mai stata coronata da un matrimonio ma che ha permesso la nascita di Sophie Maelle, la bambina per cui Federico Lauri farebbe letteralmente di tutto.

Come tutti sospettavano però la relazione tra Federico e Letizia non era tutta rose e fiori. Per fare un unico esempio, ma molto significativo, esistono pochissime fotografie pubbliche dei due insieme. Nella maggior parte dei casi, infatti, Federico Fashion Style compare sui social da solo, al massimo con le sue clienti o con la piccola Sophie.

Questo ha sempre fatto circolare moltissime chiacchiere su una coppia che, per moltissime persone, era soltanto una relazione di comodo grazie alla quale lui aveva potuto soddisfare il suo enorme desiderio di paternità e lei aveva potuto condurre una vita molto lussuosa.

Tutto è cambiato: Letizia ha un altro uomo e Federico Fashion Style non ci sta

Quale che fosse il motivo per cui erano rimasti insieme per tanto tempo, Federico Lauri e Letizia Porcu alla fine sono scoppiati. La notizia tiene banco da diversi mesi ormai ma finora, a parte le frecciatine continue di Lauri via social, non si sapeva molto.

Da pochissimo però Letizia Porcu ha deciso di uscire allo scoperto e si è fatta fotografare con il suo compagno attuale Vincent Arena, famoso Dj e produttore musicale. Nelle foto pubblicate tra le storie di Instagram i due sembrano teneramente affiatati e finalmente Letizia sembra ricevere delle vere attenzioni romantiche.

La risposta di Lauri alle fotografie pubblicate dalla sua ex compagna non è tardata ad arrivare. Nelle IG Stories dell’hairstylist è comparsa una foto della manina di Sophie Maelle teneramente intrecciata a quella del suo papà.

Se la didascalia pubblicata da Letizia recitava un semplicissimo “Tu” accompagnato da un cuore, quella di Federico Fashion Style diceva “E invece … noi”.

Appare quindi chiarissimo che Lauri continui a guardare le stories della sua compagna e a interessarsi alla vita di lei. È stata una reazione matura? Non è esattamente il modo in cui la si potrebbe definire, ma è chiaro che Federico Fashion Style sia furioso per il modo in cui il suo mondo familiare, che lui aveva costruito in modo che apparisse perfetto e felice, sia stato mandato in mille pezzi.