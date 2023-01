Crisi tra Belen e Stefano? Mamma Veronica svela la verità

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo un nuovo momenti di crisi? La madre della conduttrice con un gesto chiarisce come stanno le cose

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre stata molto chiacchierata. Da tempo i due cercando di preservare il più possibile la loro privacy, i paparazzi però sono sempre pronti a pizzicarli durante le loro uscite e sul web i fan non fanno altro che stare attenti ad ogni dettaglio.

Nei giorni scorsi si è parlato di una nuova presunta crisi di coppia, il sospetto da parte dei loro tantissimi fan è nato dopo l’ospitata di lui a C’è Posta per te, nella puntata andata in onda sabato 21 gennaio 2023. Il motivo? Il pubblico ha notato che l’argentina sul suo profilo Instagram non ha pubblicato nulla in merito alla presenza del marito nella trasmissione di Maria De Filippi. Solitamente infatti tra le sue Instagram Stories ha sempre sostenuto il conduttore di Stasera tutto è possibile ma questa volta è rimasta in silenzio.

I follower della coppia hanno anche notato che ultimamente i due non si sono nemmeno più mostrati insieme sui social e hanno iniziato a pensare che potrebbero esserci nuove turbolenze nel loro rapporto.

Nuova crisi di coppia tra Stefano De Martino e Belen? La foto della Cozzani mette a tacere il pettegolezzo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo essersi detti addio per ben due volte si sono riconciliati a dicembre del 2021 e fino ad ora sono sempre apparsi più complici e innamorati che mai. Le cose tra loro nell’ultimo periodo sono forse cambiate? Sembra proprio di no, a lasciarlo chiaramente intendere è stata la madre della splendida modella argentina.

Nei giorni scorsi infatti tramite una storia postata sul suo profilo Instagram Veronica Cozzani ha ripreso la nipotina Luna Marì con addosso una maglia della nazionale argentina. Dietro la piccola si vede De Martino seduto al tavolo con il telefono tra le mani, il fatto che sia in casa con la famiglia Rodriguez scaccia le voci della presunta crisi.

Tra alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno insieme da oltre dieci anni. Dopo l’ultima riconciliazione il loro rapporto sembra essere decisamente più forte e sereno rispetto al passato, questa volta pare siano intenzionati a restare davvero insieme ‘per sempre’.